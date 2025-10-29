¡Andrés Guardado lo logró! Lo nombran entrenador de este equipo europeo

Andrés Guardado inició oficialmente su carrera como entrenador con el Real Betis, equipo europeo al que le guarda un gran cariño, pues fue un referente al permanecer 7 años, ser capitán y obtener una Copa del Rey. “Principito” se retiró de manera definitiva de las canchas al finalizar el Clausura 2025 tras un paso desastroso con el Club León.

Guardado, quien fue un héroe de México y rechazó al Cruz Azul , fue contratado por el conjunto español juvenil a fin de formar a los nuevos talentos del club, donde comenzará a foguearse como entrenador, en espera de que en un futuro le llegue la oportunidad de dirigir en Primera División.

Real Betis Cantera El 5 veces mundialista con la Selección Mexicana arrancó su etapa como entrenador de juveniles del Real Betis

“¡Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!”, compartió Real Betis en sus redes sociales, presumiendo la integración del mexicano.

Andrés Guardado y el gran sueño que cumplió

Andrés Guardado confesó que tras el retiro quería ser entrenador, pero no uno más del montón, sino seguir los pasos de quien fuera su mayor ídolo como futbolista: Rafael Márquez. El canterano del Atlas ve como inspiración a “El Káiser” quien inició su carrera de técnico en las inferiores de Barcelona, hecho que ahora replica él con Real Betis.

El regreso a Sevilla de Andrés Guardado tras un breve paso en la Liga BBVA MX

“Principito” tuvo un gran paso por Real Betis, a donde llegó en verano de 2017 como un completo desconocido y se fue enero de 2024 como un histórico del club de Sevilla. El mediocampista le puso fin a su carrera con León, club con el que estuvo poco más de un año.

El 5 veces mundialista con la Selección Mexicana logró trascender con la Fiera, por lo que decidió colgar los botines al término del Apertura 2024. Sin embargo, echó atrás su decisión cuando la directiva le propuso jugar un torneo más, a fin de reforzar al club para el Mundial de Clubes 2025, torneo que no disputó debido a que la FIFA descalificó a León.

Guardado finalmente colgó los botines en el pasado verano, pese a que lo buscó Cruz Azul y decidió regresar a España para iniciar su carrera como entrenador y no pudo tener mejor recibimiento que con un club al que le tiene un gran cariño.