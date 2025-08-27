Fue un héroe de México, rechazó al Cruz Azul y ahora quiere volver... pero como entrenador

Se fue. Andrés Guardado dejó México para regresar a Europa y continuar con su preparación para ser entrenador. “El Principito” tiene el sueño de ser timonel y, por lo mismo, tomó sus maletas, a su familia y se fue a España para prepararse con los mejores. Muy posiblemente con la ilusión de algún día regresar y dirigir en la Liga BBVA MX, en la que vivió su última aventura como futbolista. Militó con el León en los meses recientes y rechazó al Cruz Azul, quien lo buscó en reiteradas ocasiones.

Andrés Guardado se retiró del futbol de manera definitiva. Lo hizo después de tener un paso fugaz con el León y de intentar jugar el Mundial de Clubes, el cual se les negó. El canterano del Atlas tenía el sueño de decirle adiós al deporte de sus amores con el equipo que lo vio nacer. Los Zorros jamás se lo ofrecieron. La esposa de Guardado, Sandra de la Vega, reconoció en su podcast que Andrés recibió oferta del Cruz Azul y hasta pensó en irse a vivir a Miami.

@andresgua18 Andrés Guardado es considerado crack en Europa, principalmente en España, con Real Betis

“Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí. Empezamos a buscar casa, colegio, pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del futbol”, comentó en una de sus transmisiones.

¿Dónde estudiará Andrés Guardado para convertirse en entrenador?

Una de las inspiraciones de Andrés Guardado siempre ha sido Rafa Márquez. “El Principito” en diversas entrevistas ha declarado que “El Káiser” es un gran ejemplo y, por lo mismo, lo sigue desde que jugó en el Atlas. Se volvió su gran amigo ya cuando fueron profesionales. Ahora su sueño es ser entrenador como Rafa, y la esposa de Guardado reconoció que se van a Madrid para que se prepare.

“En España, en Madrid, hay una escuela donde los futbolistas que tienen ciertos partidos oficiales con su selección pueden estudiar. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y a ver qué puertas se le abren”, señaló Sandra de la Vega.

A sus 38 años de edad y después de una trayectoria llena de muchas glorias, Andrés Guardado puede presumir una historia gigante en la Selección Nacional de México. El mediocampista defendió los colores del equipo tricolor en 182 oportunidades y marcó 28 goles.