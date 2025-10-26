Cruz Azul se quiere deshacer de un futbolista, pero su cláusula es carísima y nadie lo querría pagar

En Cruz Azul existen muchos rumores sobre la continuidad de Mateusz Bogusz. El polaco no entraría en los planes de Nicolás Larcamón y, por lo mismo, se rumora que está a unos meses de despedirse de La Máquina. Lo que la directiva de La Máquina tiene muy claro es que su cláusula de rescisión saldría en casi 20 millones de dólares, algo muy complicado para que otros equipos lo puedan pagar.

Desde hace varias semanas se ha hablado mucho de la salida de Mateusz Bogusz del Cruz Azul. En La Máquina saben que Larcamón lo utiliza poco, pero diferentes aportes aseguran que para que el mediocampista salga de La Noria tendría que pagar su cláusula o rescindir su contrato. También se ha mencionado que su representante ya le está buscando equipo.

Foto: Instagram y Canva Mateusz Bogusz no entra en planes de Nicolás Larcamón.

El polaco solamente suma 406 minutos en el terreno de juego en el reciente certamen. Cuando estaba Vicente Sánchez al frente del plantel, el polaco logró jugar más de 700 minutos y se mencionó que era el fichaje bomba, pero al final terminó sin entender el accionar que solicita Nicolás Larcamón. El último partido que jugó fue el de la Jornada 12 en el empate ante los Tigres y lo hizo por 16 minutos.

Cruz Azul podría recuperar el subliderato

Después del resultado entre Cruz Azul y Monterrey por 2-0, la posibilidad de pelear el subliderato de cara al cierre del torneo está muy parejo. El América no logró concretar una victoria sobre el Mazatlán y eso le abrió las puertas a La Máquina, Tigres y Rayados de ir por el segundo lugar de la general. Toluca luce que se perfila para ser el líder.

El Cruz Azul tiene un cierre a modo. Enfrenta al Puebla en la siguiente jornada y después choca ante los Pumas. Para cerrar el campeonato, se puede esperar que sea el partido más importante para los de la UNAM, pues La Máquina los podría eliminar y jugar como único local en Ciudad Universitaria.