Tiene 4 títulos con el club, menos de 30 juegos y hoy es el encargado de llevar a Cruz Azul al título de Liga BBVA MX

La derrota de Cruz Azul ante Pumas hizo que los cementeros terminaran en el tercer lugar de la tabla general, por lo que en Liguilla se medirán al Guadalajara con algunas bajas importantes, destacando la de un Kevin Mier que sufrió una fractura de tibia luego de una entrada de parte de Adalberto Carrasquilla.

Kevin Mier no solo no estará en la Liguilla del Apertura 2025, sino que también se perderá la Copa Intercontinental. Ante ello, todo indica que Cruz Azul confiará en Andrés Gudiño para ser su portero titular, un elemento que tiene menos de 30 partidos en el club pero que ya sabe lo que es ser campeón en el mismo.

¿Quién es Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul que tendrá su oportunidad en Liguilla?

Nacido en Mérida el 27 de enero de 1997, Andrés Gudiño es un portero de 28 años de edad que hizo su debut oficial con los Pioneros de Cancún y que, además, tiene experiencia en la Liga de Expansión con escuadras como Los Venados de Yucatán y el Tepatitlán de Jalisco.

Andrés Gudiño llegó a Cruz Azul en el año 2018, aunque su primer partido con el club se dio tres años después, siendo su primera victoria el 6 de agosto frente a Necaxa. A partir de ahí, el portal Transfermarkt establece que el mexicano ha disputado 28 partidos con la institución celeste.

En esta cantidad de encuentros, el nacido en Mérida ha recibido 34 goles y ha mantenido su valla invicta en siete ocasiones. Además, el hecho de ser uno de los jugadores más longevos de la plantilla actual lo hace acreedor a cuatro títulos (uno de Liga), así como a ser uno de los capitanes actuales de la institución.

Andrés Gudiño y su primera oportunidad real en Cruz Azul

Si bien lleva siete años en la institución cementera, la realidad es que esta será la primera oportunidad real que Andrés Gudiño tendrá en Cruz Azul a través de su participación directa en la Liguilla y en la Copa Intercontinental. ¿Cómo le irá al portero de 28 años en esta aventura como titular?