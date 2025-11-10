Este es el “modesto” salario de Isaac del Toro al cierre del 2025

Haberse convertido en una de las revelaciones en la historia del ciclismo moderno no fue suficiente para que el mexicano Isaac del Toro ostentara un sueldo por demás llamativo , hecho que, sin embargo, puede cambiar de cara a la siguiente temporada. ¿Cuál es el salario de “Del Torito”?

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro tuvo un año por demás espectacular en donde no solo obtuvo 18 victorias, sino que también ayudó a que su equipo, UAE Emirates Team, dominara nuevamente la escena mundial. Ante ello, ¿te has preguntado a cuánto asciende el salario del pedalista mexicano?

¿Cuál es el salario de Isaac del Toro?

Según lo indicado por el portal francés Le Mag du Cyclisme, Isaac del Toro contaba con un salario cercano a los 600 mil dólares anuales; sin embargo, gracias a su extensión de contrato con UAE Emirates Team su sueldo habría tenido un aumento, el cual iría hasta los 1.7 millones por año.

Esta cantidad podría sonar bastante llamativa para cualquier aficionado del nacido en Ensenada Baja California; sin embargo, vale decir que la misma sigue estando muy por debajo de algunos de sus compañeros. De hecho, si se compara con Tadej Pogacar, la cifra podría considerarse muy baja.

El esloveno, quien hoy en día es el mejor ciclista del mundo, cuenta con un salario de poco menos de 14 millones de dólares anuales, según lo que indica el portal brujulabike.com . Dicho lo anterior, se espera que el sueldo del mexicano aumente aún más para la temporada 2026.

¿En qué lugar del ranking está Isaac del Toro?

El haber conquistado 18 triunfos a lo largo de la temporada le permitió a Isaac del Toro cerrar el 2025 como el tercer mejor ciclista del mundo de acuerdo con el ranking UCI, quien le dio al mexicano 5,514 puntos. En el segundo lugar se encuentra Jonas Vingeggard Hansen con 5,944.14 puntos, mientras que el líder es el propio Pogacar con 11,680 puntos.