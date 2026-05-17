Juega en Cruz Azul, vale 50 millones y así demostró su amor por la lucha libre (FOTOS)

Son muchos los ejemplos de futbolistas de élite, en México y el mundo, que disfrutan de otras disciplinas además del futbol. Uno de los ejemplos más recientes de esta situación se dio con un jugador de Cruz Azul, quien aprovechó su tiempo libre para disfrutar del Consejo Mundial de Lucha Libre.

cruz azul

El CMLL es una empresa mexicana que presenta funciones los martes, viernes, sábados y domingos tanto en la Arena México como en la Arena Coliseo, ambas dentro de la CDMX. Ante esto, un jugador de Cruz Azul no tuvo reparo en asistir a una función mientras su equipo se preparaba para la Liguilla del balompié nacional.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, disfruta del Consejo Mundial de Lucha Libre

Fue el pasado martes 28 de abril cuando la Arena México abrió sus puertas para disfrutar de una función relacionada con el Día del Niño, misma en la que el guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, hizo acto de presencia para disfrutar del espectáculo de luchadores mexicanos y extranjeros.

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Al finalizar la función, el guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, convivió y saludó a las estrellas del CMLL en esta gran celebración del Día del Niño.



Porque la lucha libre también une pasiones más allá del ring. pic.twitter.com/8RR3M7aXpM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 29, 2026

Es así como el CMLL decidió compartir su presencia a través de distintas imágenes en sus redes sociales, mismas en donde se aprecia al portero de Cruz Azul junto a elementos de la talla de Máscara Dorada, Atlantis Jr y Brillante Jr, tres luchadores que han logrado mantenerse en las luchas principales en los últimos meses.

De hecho, en tal función los técnicos lograron el triunfo ante los Guerreros Laguneros, resultado que fue aplaudido por un Andrés Gudiño que regresó a la banca después de suplir de forma satisfactoria a Kevin Mier, esto luego de la lesión que el colombiano sufrió en noviembre del año pasado.

¿Andrés Gudiño será el titular de Cruz Azul para el próximo torneo?

Informes en redes sociales mencionan que la permanencia de Kevin Mier en Cruz Azul no está confirmada para el próximo torneo en función de las posibles ofertas que el club reciba por él. De ser ciertas, es muy probable que el cuadro cementero no salga al mercado por otro guardameta y confíe en Andrés Gudiño para el Apertura 2026.