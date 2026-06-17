DEFINIDO el futuro de Andrés Gudiño en la Liga MX: jugará para este equipo

El mercado de fichajes sigue moviéndose alrededor de Cruz Azul, pero no todas las novelas terminan con bombazo. Algunas simplemente toman un giro inesperado, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Andrés Gudiño.

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En las últimas semanas, el guardameta cementero aparecía como uno de los nombres con más posibilidades de salir de La Noria rumbo al Apertura 2026. Y es que con Kevin Mier completamente consolidado como titular, Gudiño volvió a quedar relegado al banquillo y su prioridad era encontrar un equipo donde pudiera sumar minutos de forma constante.

Todo apuntaba a que saldría de la Máquina y el Atlante era su principal opción. Los Potros, ahora de regreso en la Liga MX bajo el mando de Miguel Herrera, habían puesto la mira en el arquero celeste para reforzar su portería. Sobre el papel, parecía una operación que beneficiaba a todos.

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Atlante se baja y cambia por completo el panorama

Cuando parecía que la salida de Gudiño comenzaba a tomar forma, Atlante cerró la puerta.

El conjunto azulgrana anunció de forma oficial el fichaje de Óscar Jiménez como su nuevo portero para el Apertura 2026, una decisión que automáticamente dejó fuera cualquier posibilidad de negociar por el guardameta de Cruz Azul.

Con eso, el panorama cambió por completo, pues la principal opción que tenía Gudiño para salir y pelear por una titularidad desapareció prácticamente de un día para otro.

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Entonces, ¿dónde jugará Andrés Gudiño?

Salvo que aparezca una oferta de última hora desde otro club, todo indica que Andrés Gudiño continuará en Cruz Azul para el Apertura 2026.

Aunque el arquero mantiene su deseo de encontrar regularidad, en este momento no existe una opción concreta en la Liga MX que le garantice ese rol protagónico. Por ello, su permanencia en Cruz Azul luce como el escenario más realista.