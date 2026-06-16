OFICIAL: Cruz Azul jugará su primer partido tras ser campeón del Clausura 2026 en Michoacán

Tras la obtención del Clausura 2026, donde Cruz Azul venció a Pumas de la UNAM desde la cancha del Olímpico Universitario, mediante sus redes sociales Cruz Azul confirmó que su primer partido como campeón será en Michoacán.

La Máquina empieza la defensa de su título, ahora en la pretemporada rumbo al Apertura 2026. La institución hizo oficial su regreso a tierras michoacanas, donde enfrentará al Atlético Morelia el próximo 4 de julio a las 19:30 horas (hora del centro de México).

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Precio de los boletos para ver a Cruz Azul en Michoacán

De acuerdo con la publicación que realizó Cruz Azul en sus redes sociales, los precios rondan desde los $204 hasta los $520 en zonas VIP; precios accesibles para poder ver a un equipo de Primera División de nuevo jugando en la cancha del Estadio Morelos.

Los boletos ya están disponibles, Cruz Azul llegará a este partido aún sin ningún refuerzo confirmado, pero entre los distintos reportes, se habla de la llegada de Juan Brunetta, el central César Montes y el lateral Julián Araujo.

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¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Con el calendario ya disponible para Cruz Azul en el Apertura 2026, La Máquina hará su debut oficial como campeón el día 17 de julio desde la cancha del Estadio Libertad Financiera ante el Atlético de San Luis por la Jornada 1, a escasos días de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Frente a su afición, el encuentro será el martes 21 de julio en el Estadio Banorte, siendo el primer partido post Mundial 2026 en esta cancha, donde se medirán frente al Puebla en punto de las 19:00 horas.

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