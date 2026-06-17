El primer crack de Europa que rechaza el proyecto de Joel Huiqui y no llegará a Cruz Azul

Cruz Azul ya comienza a moverse en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Después de la confirmación de Joel Huiqui como entrenador del primer equipo, La Máquina tiene claro que necesita mejorar zonas específicas del plantel para competir nuevamente por el título y sostener el proyecto que tomó fuerza en el cierre del semestre anterior.

Una de las posiciones que aparece como prioridad es el lateral derecho. En ese escenario, el nombre de Julián Araujo tomó fuerza en La Noria durante las últimas semanas. El defensa mexicano, con pasado en Europa y actualmente ligado al Bournemouth de Inglaterra, era visto como una opción importante para reforzar una zona en la que Cruz Azul busca mayor proyección, recorrido y competencia interna.

Sin embargo, el posible fichaje habría recibido un golpe importante. Aunque el interés cementero estaba sobre la mesa, el futbolista tendría una postura clara sobre su futuro inmediato y esa decisión complica su llegada al conjunto celeste.

Julián Araujo conquista a fans del Celtic de Glasgow|Reuters

Julián Araujo no tendría como prioridad jugar en Cruz Azul

De acuerdo con reportes recientes, Julián Araujo agradeció el interés de Cruz Azul, pero su intención principal sería mantenerse en el futbol europeo. El lateral mexicano también habría despertado el interés de otros clubes de la Liga BBVA MX, pero su entorno trabaja primero en encontrar una alternativa en el Viejo Continente.

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Esta postura enfría de manera considerable la posibilidad de verlo con la camiseta cementera para el próximo torneo. Cruz Azul aparece como una opción valorada, pero no como el primer camino en la carrera del jugador, quien todavía pertenece al Bournemouth y analiza sus próximos pasos después de su etapa en el Celtic de Escocia.

Por ese motivo, más que una negociación caída por completo, el caso se mantiene condicionado a lo que ocurra en Europa. Si Araujo encuentra una propuesta que le permita continuar fuera de México, La Máquina tendría que buscar otro perfil para reforzar la banda derecha.

¿Por qué Cruz Azul buscaba a Julián Araujo?

Cruz Azul venía siguiendo a Julián Araujo como una alternativa fuerte para reforzar el costado derecho. El futbolista mexicano, de 24 años, ya tuvo experiencia en clubes como Barcelona, Las Palmas, Bournemouth y Celtic, además de formar parte del radar de la Selección Mexicana en distintos procesos.

Su posible regreso al futbol mexicano generaba expectativa porque podía convertirse en uno de los fichajes más llamativos del mercado. No se trataba solo de sumar profundidad al plantel, sino de incorporar a un jugador con cartel europeo en una posición que La Máquina considera clave. La salida de Jorge Sánchez al Viejo Continente dejó sin opciones de calidad en ese sector de la plantilla, pero ahora deberán buscar en otra parte.