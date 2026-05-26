Pocos lo saben, pero este futbolista ya es una LEYENDA de Cruz Azul por esta razón

Cruz Azul sumó la décima estrella en su historia luego de vencer a Pumas en el Estadio Olímpico por 2-1 gracias a un gol de último minuto de Rodolfo Rotondi, argentino que pudo dar fin a sus pesadillas para entregarle a los cementeros un título más en su exitosa historia.

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Con ello, Cruz Azul no solo se convierte en el mejor equipo del futbol mexicano, sino que también hizo leyenda a un futbolista que, por primera vez en cuarenta años, logra formar parte de dos títulos para el conjunto cementero, por lo que luce interesante hablar más de él.

¿Por qué Andrés Gudiño es leyenda en Cruz Azul?

Traído a La Noria hace algunos años, la realidad es que Andrés Gudiño ha grabado su nombre con letras de oro en Cruz Azul luego de convertirse en el primer jugador, desde el año 1980, en ganar dos títulos con la institución, lo cual lo convierte en una leyenda del club.

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Gracias, afición cementera, por creer y alentar hasta el último minuto. ¡La décima 🏆 es de ustedes!#AzulDePorVida pic.twitter.com/ptLn4k3lYe — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) May 25, 2026

Cabe mencionar que Andrés Gudiño formó parte del campeonato que Cruz Azul obtuvo en el Clausura 2021 luego de que el conjunto cementero venciera a Santos Laguna. Ahora, cinco años después el guardameta vuelve a ser parte del elenco que logró la décima para el cuadro capitalino.

De hecho, Gudiño es el único jugador que sobrevivía de aquel campeonato del 2021. El mexicano tenía como compañero de aquella ocasión al uruguayo Ignacio Rivero, quien, sin embargo, abandonó la institución a inicios de este año luego de ser traspasado a Xolos de Tijuana.

¿Cuál es el siguiente título que Cruz Azul disputará?

Una vez obtenido el título de Liga BBVA MX, Cruz Azul se dice listo para disputar el Campeón de Campeones frente a los Diablos Rojos del Toluca. De obtener el triunfo, los cementeros sumarán su trofeo número 28 en la historia, consagrándose como el segundo más ganador del país.