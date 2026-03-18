Cruz Azul recibirá a dos figuras de clase mundial en menos de un mes y este es el motivo

Aunque Andrés Gudiño perdería su lugar en México tras su error ante Rayados, Cruz Azul está teniendo un gran nivel y la ilusión en La Noria está por las nubes. En ese contexto, ahora se prepara para algo increíble pues, tras sellar su boleto a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, se confirmó que recibirá a dos figuras de clase mundial.

Mientras se habla de que Cruz Azul perdería a un jugador por un efecto dominó, a la vez recibirá a dos cracks en su casa. Pues se enfrentará en la Concachampions contra Los Angeles Football Club (LAFC), que traerá a México a Heung-Min Son y Hugo Lloris, ex delantero y ex portero del Tottenham.

Hugo Lloris of Los Angeles during the match between Los Angeles FC and America as part of Play-In prior to 2025 FIFA Club World Cup, at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California, United States.|MEXPORT

Cruz Azul recibe a Heung-Min Son y Hugo Lloris

El motivo de esta visita de gala es el cruce de eliminación directa pactado para el 8 y 15 de abril. La Máquina tendrá que frenar a una plantilla muy poderosa de la MLS, que cuenta en sus filas con el histórico portero de Francia, Hugo Lloris, y el referente de Corea del Sur, Heung-min Son.

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Ambos futbolistas, exfiguras del Tottenham, llegarán al Estadio Cuauhtémoc (o el Estadio Azteca / Banorte, dependiendo de la logística final) para disputar una serie muy interesante en la Concachampions.

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Cruz Azul y un desafío de jerarquía internacional contra LAFC

El LAFC no será un rival sencillo ya que vienen de remontar al Alajuelense con un protagonismo absoluto de Son y Denis Bouanga. El entrenador Nicolás Larcamón reconoció la peligrosidad del rival: “Va a ser otra serie sumamente exigente a sabiendas de la jerarquía que tiene LAFC en sus jugadores”.

El invicto de Nicolás Larcamón y el sueño de la octava para Cruz Azul

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega en un estado de gracia absoluto. Actualmente, los celestes acumulan una racha de 14 partidos sin conocer la derrota (10 en Liga BBVA MX y 4 en Concachampions). “Seguimos en ambos frentes con muy buenas perspectivas, pero con un reto largo por delante”, dijo el DT argentino en rueda de prensa.

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Tras eliminar a Rayados de Monterrey en una serie durísima, Cruz Azul tiene la ambición de alcanzar su octava corona de la Concacaf, un hito que los convertiría en el máximo ganador histórico de la competición, superando al Club América.

