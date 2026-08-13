¿Andrés Lillini vuelve a Pumas? Esto dijo el entrenador tras su paso por el club

Uno de los mejores momentos que Pumas ha vivido en los últimos años se dio a finales de la década pasada y principios de esta, mismas en donde el entrenador del conjunto universitario era Andrés Lillini, quien hoy forma parte de la Selección Mexicana bajo una gestión de visorias.

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El argentino llevó a Pumas a la gran final del Apertura 2020 luego de vencer en la semifinal al Cruz Azul por un global de 4-4 y su posición en la tabla, aunque al final cayó en la gran final contra el León. Ahora bien, ¿qué piensa Andrés Lillini del paso que tuvo por El Pedregal?

¿Andrés Lillini tiene en mente regresar a Pumas?

Hoy es el director de Selecciones Nacionales Menores, pero en su momento se convirtió en uno de los entrenadores más efectivos de la Liga BBVA MX gracias a su paso en Pumas. Por tal motivo, durante una charla con el portero Julio González aseguró que ese proyecto fue uno de los más dulces de su vida.

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No obstante, también evidenció que mantiene una deuda pendiente con la afición del conjunto del Pedregal luego de haber caído en dos finales, una de Liga BBVA MX y una de Concachampions, mismas que impidieron que Pumas lograra un título después de más de 15 años de sequía. Dicho esto, no confirmó si tiene en mente regresar al cuadro capitalino a mediano o largo plazo.

A pesar de ello, Andrés Lillini también se dice contento gracias al desarrollo que protagonizó con jugadores que hoy en día se encuentran en la élite de sus respectivas Ligas. Uno de ellos fue Johan Vásquez (hoy jugador de la Serie A), mientras que el otro fue Erik Lira, el capitán actual de Cruz Azul.

¿Cuál es el objetivo de Pumas para este torneo Apertura 2026?

Luego de haber llegado a la gran final de la temporada anterior de la mano de Efraín Juárez, la directiva contrató a Esteban Solari para igualar o superar lo hecho por el entrenador mexicano, por lo que la intención de Pumas es llegar a la final de este torneo con un plantel un poco más completo salvo la baja de Jordan Carrillo.