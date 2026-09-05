Andy Ruiz Jr. vs Damian Knyba: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de la pelea de peso pesado de HOY viernes 4 de septiembre

El excampeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz Jr., regresa a los cuadriláteros HOY viernes 4 de septiembre para enfrentarse al polaco Damian Knyba. El combate estelar a 12 asaltos tendrá como escenario el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, donde la actividad de la cartelera principal arranca a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), con la pelea estelar proyectada alrededor de las 21:30 horas.

El pugilista mexicoamericano llega con una foja profesional de 35 victorias, 2 derrotas y 1 empate, acumulando 22 nocauts. Para "The Destroyer", esta contienda marca su reaparición tras dos años de inactividad luego de empatar frente a Jarrell Miller en agosto de 2024, con el objetivo prioritario de colocarse de nuevo en las clasificaciones rumbo a una oportunidad de título mundial.

En la esquina contraria se encuentra Damian Knyba, apodado "Polish Hussar", quien tiene una marca de 17 triunfos y una sola derrota, con 11 nocauts en su cuenta. El europeo representa un reto de cuidado por su corpulencia y alcance de más de dos metros (2.18 m), llegando a este compromiso con la intención de dar el golpe sobre la mesa ante un rival de jerarquía internacional.

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