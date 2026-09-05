Luto en el futbol: Muere jugador mexicano tras sentirse mal en el entrenamiento

El futbol mexicano está de luto tras el deceso del jugador Gael Uscanga Carranza, partícipe del plan piloto de fuerzas básicas del equipo de la Liga de Expansión, Piratas FC.

La muerte del joven jugador originario de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, ocurrió el día de hoy, viernes 4 de agosto, tras informar al cuerpo técnico y médico del club un malestar general. De acuerdo con información publicada por la institución, se activaron los protocolos pertinentes para su atención y fue trasladado a la Cruz Roja, lugar donde fue reportado su deceso.

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El fallecimiento del jugador fue confirmado por la Liga de Expansión y el club de futbol Piratas FC, publicando un comunicado en redes sociales donde lamentaron lo sucedido y mencionaron que apoyan a la familia en este difícil duelo:

"Piratas FC lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Gael Uscanga Carranza, joven futbolista que se encontraba como invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas, cuya sesión de entrenamiento estaba programada para realizarse una vez que concluyera el entrenamiento del Primer Equipo Profesional. Gael, previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento, manifestó un malestar general; el área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz. Lamentablemente en ese lugar, se confirmó el fallecimiento de Gael".

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento del jugador Gael Uscanga Carranza?

Aún sin confirmarse oficialmente, hay distintos reportes sobre la causa de la muerte del joven futbolista, donde se habla desde un posible golpe de calor hasta un malestar cardiológico. Se espera que la investigación concluya para conocer las razones exactas del deceso del futbolista de 16 años.

El mismo club informó que le rendirá un homenaje en su próximo partido, el cual está programado para jugarse este 5 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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