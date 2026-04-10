La sequía goleadora que atraviesa delantero top de Tigres

A pesar de que los Tigres se llevaron una importante victoria ante el Seattle Sounders en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, el delantero Ángel Correa extendió su sequía goleadora en este semestre luego de fallar un penalti en el duelo de este miércoles.

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El cuerpo técnico como sus compañeros respaldaron al atacante argentino en esta mala racha que padece, debido al aporte ofensivo que genera en cada encuentro el ex elemento del Atlético de Madrid.

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A falta de gol, más minutos en cancha para Correa

Actualmente “Angelito” lleva ocho partidos, entre los de LIGA BBVA MX y de Concachampions, sin registrar ninguna anotación, ni tampoco una asistencia. El último tanto del Campeón del Mundo con Argentina fue el 28 de febrero, cuando marcó en el triunfo de la “U” de Nuevo León ante el América en duelo de la fecha ocho del Clausura 2026.

Esta falta de contundencia no ha afectado en la confianza que existe en Correa, ya que en los cuatro juegos más recientes del conjunto regiomontano, ha disputado todos los minutos posibles.

Pizarro respaldó a Ángel Correa

El entrenador argentino Guido Pizarro salió en defensa de su futbolista durante la conferencia de prensa posterior al partido contra el Seattle, equipo de la Major League Soccer (MLS).

“Hizo un gran partido, generó muchas opciones de gol, le tocó fallar el penal, pero para nosotros es muy importante, está muy bien y consciente de querer aportar al equipo como lo hace día a día", declaró.

Por parte de su compañero, el defensa brasileño Joaquim Pereira también habló ante los medios para respaldar el valor que tiene Ángel Correa en los Tigres: “Es un gran jugador que siempre está ayudando y tiene el apoyo de todos”.

En ese mismo sentido el jugador carioca Rómulo Zwarg descartó que exista preocupación por la sequía goleadora del delantero argentino.

“Eso puede pasar, son cosas del futbol… se necesitan los compañeros en la cancha para recuperar la confianza y seguir con la cabeza arriba”, dijo.

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