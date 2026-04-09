‘Turco’ Mohamed, DT del Toluca "(Marcel Ruiz) tiene que hacer lo que le diga su corazón. Si le queda una bala hay que gastarla”

Tras el triunfo de Toluca por 4-2 ante LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, el técnico Antonio Mohamed dió su postura sobre la situación de Marcel Ruiz y su intento por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT sin pasar por el quirófano.

El estratega confirmó en conferencia de prensa que el club respalda completamente la decisión del mediocampista y no ejercerá presión sobre su recuperación. “Con respecto a Marcel, él tiene que hacer lo que diga su corazón. Yo haría lo mismo, si me queda una bala, me la gastaría. Veremos. Esta semana será decisiva”, expresó, dejando claro que el proceso será evaluado día a día.

Con una lesión que normalmente requeriría cirugía y varios meses de recuperación, el futbolista ha optado por un tratamiento conservador, con la intención de mantenerse en la pelea por un lugar en la lista final de Javier Aguirre. Desde el club, el mensaje ha sido claro: respetar la decisión del jugador.

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Los riesgos de Marcel Ruiz al no operarse

Toluca, confirmó una rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, sufrida durante un partido de la Concacaf Champions Cup 2026 ante San Diego FC. Se trata de una lesión que, en condiciones normales, requiere cirugía y un periodo de recuperación de al menos ocho meses, lo que prácticamente lo dejaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante este escenario, evitar el quirófano implica un proceso exigente, sin reconstrucción del ligamento, el enfoque estará en fortalecer la musculatura que rodea la rodilla para generar estabilidad, bajo un seguimiento médico constante. Aun así, cualquier exigencia en competencia puede poner a prueba la articulación, por lo que un eventual regreso deberá manejarse con cautela para no comprometer su estado físico a largo plazo.

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Antonio Mohamed sumó un nuevo título a la vitrina del Toluca|MEXSPORT

El posible regreso de Marcel Ruiz antes del Mundial ante el América

De acuerdo con Antonio Mohamed, existe la posibilidad de que Marcel Ruiz reaparezca en la Jornada 15 del Clausura 2026, cuando Toluca visite el Estadio Banorte el sábado 18 de abril, con la intención de retomar ritmo competitivo.

Esto coincide con la planificación de la Selección Mexicana, que concentrará a sus jugadores desde mayo bajo las órdenes de Javier Aguirre y Rafael Márquez. Esta medida será clave para ayudar a que México llegue con un mejor nivel colectivo rumbo al Mundial

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