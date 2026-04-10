Mientras América, Rayados y Toluca se pelean por Denzell García, él ya habría elegido su siguiente destino

Denzell García ha dejado constancia de su calidad en las canchas de la Liga BBVA MX y sus buenas actuaciones con los Bravos de Juárez le han valido para ser convocado por la Selección Mexicana, pero también para ser tentado por varios equipos como América, Rayados y Toluca que ya han mostrado su intensión de hacerse de sus servicios.

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América, Rayados y Toluca van tras los pasos de Denzell García

Denzell García ha dejado gratas impresiones como uno de los centrocampistas más prometedores de la Liga BBVA MX y sus actuaciones han llamado la atención de varios equipos que estarían dispuestos a ficharlo de cara al Apertura 2026.

América, Rayados y Toluca serían los equipos más avanzados en la carrera por hacerse de los servicios del futbolista mexicano de 22 años; sin embargo, García ya habría decidido cuál será su próximo destino.

Aunque García no descartaría la posibilidad de vestir otra camiseta dentro del futbol mexicano, la principal apuesta del jugador sería fichar por algún equipo de Europa.

|Instagram @denzellgarcia_5

El centrocampista de Juárez buscaría ocupar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM como un escaparate para llamar la atención de los principales clubes de Europa, por lo que su estancia en los Bravos de Juárez podría tener los días contados dada su calidad.

García debutó con los Bravos de Juárez en el Apertura 2022 y desde entonces ha disputado 107 partidos, convirtiendo cinco goles y contribuyendo con tres asistencias, sumando partidos de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup.

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