Ángel Correa podría unirse a una histórica lista de campeones del mundo en la Liga MX

Tigres dio un paso decisivo hacia el campeonato. Con un gol solitario de Ángel Correa, el equipo universitario se impuso 1-0 ante el Toluca en el partido de ida de la gran final del Apertura 2025, que se jugó en el Estadio Universitario. Este resultado deja al cuadro dirigido por Guido Pizarro a solo 90 minutos de alzar el trofeo del Apertura 2025, con la ventaja mínima pero valiosa de no haber recibido un tanto en casa.

El tanto del argentino no solo fue crucial para la victoria, sino que acerca al delantero a un club exclusivo dentro del fútbol mexicano. De coronarse en el duelo de vuelta en la Bombonera, Correa se convertiría en el cuarto futbolista en la historia en ser campeón del mundo y luego conquistar la Liga MX, uniéndose a una lista de leyendas que incluye a los brasileños Oreco y Mauro Ramos ambos con Toluca, y al francés Florian Thauvin, quien lo logró con la misma camiseta del club regiomontano.

¡GOOOL DE TIGRES! Ángel Correa abre el marcardor tras un claro error de Hugo González

Ángel Correa acerca a Tigres al campeonato

El encuentro fue táctico y cerrado, con el conjunto felino aprovechando su oportunidad más clara, tras un error en la salida del portero Hugo González. Ahora, la misión se traslada al Estadio Nemesio Díez, donde el Toluca de Antonio "Turco" Mohamed deberá remontar si quiere evitar que Pizarro, quien fuera capitán en el campo, complete su transformación en héroe desde el banquillo.

La presión recae sobre los Diablos, obligados a ganar para dar la vuelta al marcador global. Ya que en caso de empatar o volver a ser derrotados, la oportunidad de convertirse en bicampeones se les escapará de las manos a Alexis Vega, Paulinho y compañía. Mientras Nahuel Guzmán y Gignac buscan sumar su sexto campeonato del balompié azteca.

