El club argentino que le regalaron un trofeo y NI SIQUIERA termina el torneo

Ángel Di María cumplió su promesa y se consagró campeón con Rosario Central; sin embargo, no lo hizo dentro de la cancha como se esperaba, sino que detrás de un escritorio luego de que la Asociación de Futbol Argentino (AFA) le entregara el trofeo de Campeón de Liga por ser el club que más puntos sumó a lo largo del año, pero que no estaba contemplado al inicio de la temporada.

Ángel Di María y Rosario Central campeones en el escritorio

La consagración del Rosario Central como campeones de Liga ha tomado desprevenidos a todos y se ha dado previo al arranque de los Octavos de Final del torneo Clausura 2025.

Fue a través de un comunicado compartido en las redes sociales que la AFA informó que el Comité Ejecutivo decidió, por unanimidad, instalar el título de Campeón de Liga al equipo que más puntos sumó en la Tabla General Anual considerando los torneos Apertura y Clausura 2025, además de su validez como trofeo oficial.

"Por resolución Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025", informó la AFA.

Ángel Di María acudió a la AFA a recibir el trofeo en su calidad de capitán de Rosario Central. También estuvieron presentes el presidente del equipo Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano y el técnico Ariel Holan.

Con este título, el Fideo conquista su primer campeonato con Rosario Central, equipo con el que debutó en el 2005, además de sumar el trofeo número 37 en su palmarés personal.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

Polémica en Argentina por el título entregado a Rosario Central

La creación sobre la hora del Campeón de Liga al equipo que más puntos sumó a lo largo del año y entregado a Rosario Central ha causado controversia en Argentina.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Estudiante de La Plata, rival de cuadro Canalla en Octavos de Final del Clausura 2025, manifestó su desaprobación argumentando que no se realizó ninguna votación al respecto para reconocer el título.

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, también manifestó su sorpresa en conferencia de prensa y en tono irónico preguntó si el campeón también recibirá un premio económico.

