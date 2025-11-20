ÚLTIMA HORA: DT revela su continuidad tras el México vs Uruguay a meses del Mundial 2026

De cara al Mundial 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá se ha puesto en duda el proyecto de una Selección Nacional luego de los malos resultados en la Fecha FIFA de noviembre. A pesar de que Uruguay ya tiene su lugar en la Copa del Mundo del año entrante, Marcelo Bielsa fue cuestionado por los resultados al frente de 'La Celeste' a 203 días del inicio del Mundial.

Tras empatar sin anotaciones ante México y perder por goleada frente a Estados Unidos, 'El Loco' Bielsa hizo un llamado a conferencia de prensa donde se dieron detalles de su futuro en el banquillo, no obstante, el mensaje fue claro:

“Tengo la misma fuerza para seguir en la Selección Nacional hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento...”, dijo Marcelo Bielsa en rueda de prensa.

"La conclusión es que todo sigue, el proyecto sigue hasta el Mundial, es la conclusión con el presidente...", agregó 'El Loco'. Y es que luego de haber perdido 5-1 frente a Estados Unidos, muchos señalaron que Bielsa iba a dejar el cargo previo a la Copa del Mundo, sin embargo, fueron solo rumores que se hacen por quienes buscan un lugar en el banquillo de la Selección de Uruguay.

“Perder 5-1 no es un episodio que se pueda ignorar. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de ese tipo y lo que uno hace es analizar en lo personal y luego explicar una actuación tan negativa.

"Lo que se difunde nunca es el bien. Se persiguen intereses por lo atractivo que significa este sitio (el banquillo de Uruguay). Siempre que se produce el momento preciso, los que tienen interés estimulan que es el momento...", añadió Bielsa.

Números de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

Al frente de la Selección de Uruguay, el entrenador de 70 años de edad tiene un registro de 31 partidos dirigidos con marca de 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas entre juegos amistosos, Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 y Copa América.

