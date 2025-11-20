Futbolista mexicano Sub-20 destaca en un listado de jóvenes latinoamericanos; juega para uno de los 4 grandes

Uno de los grandes inconvenientes que muchos argumentan dentro del futbol nacional es la falta de producción de talento, sin embargo se tienen buenas sensaciones en cuanto al nivel de las nuevas generaciones. Ya se han comentado algunos casos en los meses recientes, pero el futbolista mexicano que destaca en este listado del CIES es Santiago Sandoval, quien está a punto de jugar su primera liguilla con Chivas.

Aunque se debe especificar que Gilberto Mora es el talento mejor apreciado por el CIES Football Observatory, una de las sorpresas que muchos vieron en el listado es la aparición de Santiago Sandoval. El muchacho nacido en Boca del Río, está viviendo recién su primer torneo con el primer equipo del Guadalajara y ya ha recibido distintas oportunidades en el presente Apertura 2025.

Pero, el listado de jóvenes latinoamericanos revela estos nombres, que en breve podrían ser figuras de talla mundial.

1.- Gilberto Mora - (Xolos).

2.- Rayan Vitor - (Vasco da Gama).

3.- Agustín Medina - (Lanús).

4.- Darwin Guagua - (Independiente del Valle).

5.- Zé Lucas - (Sport Recife).

6.- Álvaro Montoro - (Botafogo).

7.- Maxloren Castro - (Sporting Cristal).

8.- Maher Carrizo - (Vélez Sarsfield).

9.- Santiago Sandoval - (Chivas).

10.- Samy Merheg - (Deportivo Pereira).

¿Quién es Santiago Sandoval, futbolista mexicano que destaca en Chivas?

Como ya se comentó, con 18 años el joven recibió la oportunidad de subir al primer equipo para el semestre final de este 2025. Hizo su proceso en las fuerzas básicas desde pequeño y ahora ha convencido a Gabriel Milito de que tiene la calidad suficiente. Ha jugado cerca del 58% de minutos durante los 16 partidos de Liga BBVA MX y anotó dos tantos.

Ante dicho contexto, se entiende que es una de las joyas que el Rebaño Sagrado cuidará para el futuro inmediato, pues aunque los reflectores se los llevaron otros canteranos de la institución (Armando González), se espera que todos brillen individual y colectivamente en esta liguilla que se avecina.