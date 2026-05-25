EN VIVO: Así luce el Ángel de la Independencia tras el campeonato de Cruz Azul en la Liga MX

La afición del Cruz Azul ya celebra en el Ángeles de la Independencia. Cerca de las 10 de la noche del 24 de mayo y casi una hora después de que cayera el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX, aficionados llegan al monumento que por tradición es usado para celebrar los grandes triunfos en el deporte.

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Aunque las celebraciones oficiales son esta noche en el Hotel Galerias Plaza de San Jerónimo, el histórico Ángel de la Independencia no se quedó atrás y muchísimos aficionados llegan para celebrar juntos la décima estrella de los celestes que llegó al vencer por 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

En las imágenes de WEB CAMS MX, se observó como cerca de las 9:30 de la noche se veían a los aficionados llegar a los festejos, pero a las 10:00 PM la movilización creció y los cánticos, luces, gritos y movimiento aumentó considerablemente.

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También el operativo de seguridad creció y muchos policías resguardan la zona para garantizar que los asistentes tengan una noche alegre sin daños.

Así ganó Cruz Azul el campeonato ante Pumas

Cruz Azul salió campeón al vencer por 1-2 a Pumas, que se desinfló con el paso de los minutos. Pumas comenzó ganando con gol de Rober Morales al minuto 30, pero en dls segundo tiempo un autogol de Ruben Duarte hizo empatar los cartones.

Cuando parecía que el partido se iba a ir a etapa de tiempos extras, y apenas instantes después de la expulsión de Antuna, Rotondi con una media vuelta puso el segundo gol que decretó la victoria para los de La Noria, que esta noche no duermen por los festejos.