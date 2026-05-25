El futbolista que se lesiona en el Pumas vs Cruz Azul y se PERDERÍA la Copa del Mundo

Adalberto Carrasquilla se ha perdido una parte de la Final de Pumas ante Cruz Azul por lesión, pero las alarmas se enciden también porque corre riesgo de padecer una lesión seria por lo que podría perderse la Copa del Mundo que comenzará en solo 18 días.

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Carrasquilla al minuto 56 en una pelota dividida luchó ante Amaury García quien para ganar la posesión del balón se lanzó de barrida y legalmente sacó el esférico aunque con su inercia se llevó fuertemente al canalero quien no pudo deternerse y al ser chocado dio un fuerte giro y cayó al césped.

El factor lluvia fue un tema importante, tanto para que García se llevara de largo a Carrasquilla y también afectando al aparatoso momento en la cancha del Olímpico Universitario.

Lo peor del tema, fue que el refuerzo de Pumas en el Clausura 2025 se llevó la mano a la entrepierna por lo que se presume de un tipo de lesión en la ingle. Carrasquilla lloró y fue sacado por las asistencias médicas con una atmósfera de tristeza y pronóstico duro.

En la banca Carrasquilla seguía muy adolorido y las lágrimas corrieron por su rostro y es que el tema de la Final causa mucha impotencia, pero todavía más el tema de poder perderse el Mundial pues es uno de los que son seguros en la convocatoria de Panamá.

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Carrasquilla, con un antecedente enfrentando a Cruz Azul

Tras la lesión de Carrasquilla, en redes sociales recuerdan que el de Panamá lesionó a Kevin Mier y esta noche el mismo jugador lastimó por una entrada fuerte a Paradela.