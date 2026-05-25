CONFIRMADO: Estos son los títulos de Liga MX que le faltan a Cruz Azul para alcanzar al América

Cruz Azul logró ser campeón de la Liga MX al derrotar por 2-1 a los Pumas en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con este título la Máquina llegó a 10 campeonatos en su historia y sigue avanzando entre los más ganadores del torneo mexicano.

Pese este título aún los celestes están lejos del máximo ganador que es América con 16 campeonatos, número que aumentó hace unos años con los tres campeonatos que llegaron en fila y que los colocó muy por encima de su competir más cercano que es Chivas.

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Los equipos más ganadores de campeonatos en Liga MX

América | 16 títulos

Chivas | 12 títulos

Toluca | 12 títulos

Cruz Azul | 10 títulos

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León | 8 títulos

Tigres | 8 títulos

Pumas | 7 títulos

Pachuca | 7 títulos

Santos | 6 títulos

Monterrey | 5 títulos