CONFIRMADO: Estos son los títulos de Liga MX que le faltan a Cruz Azul para alcanzar al América
Cruz Azul suma la décima estrella en su escudo al vencer a Pumas, pero está aún lejos de las Águilas del América, máximo ganador del balompié mexicano.
Cruz Azul logró ser campeón de la Liga MX al derrotar por 2-1 a los Pumas en la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con este título la Máquina llegó a 10 campeonatos en su historia y sigue avanzando entre los más ganadores del torneo mexicano.
Pese este título aún los celestes están lejos del máximo ganador que es América con 16 campeonatos, número que aumentó hace unos años con los tres campeonatos que llegaron en fila y que los colocó muy por encima de su competir más cercano que es Chivas.
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Los equipos más ganadores de campeonatos en Liga MX
América | 16 títulos
Chivas | 12 títulos
Toluca | 12 títulos
Cruz Azul | 10 títulos
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León | 8 títulos
Tigres | 8 títulos
Pumas | 7 títulos
Pachuca | 7 títulos
Santos | 6 títulos
Monterrey | 5 títulos
CAMPEOOOONEEEEEEESSSS pic.twitter.com/unLC5HZ6zf— CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 25, 2026