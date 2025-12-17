¡SE VA! Captan en VIDEO a estrella de Cruz Azul en el Aeropuerto de la CDMX con rumbo a su NUEVO destino

La imagen no dejó lugar a interpretaciones. Ángel Sepúlveda fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, listo para abordar rumbo a su nuevo destino. Maleta en mano, semblante serio y sin esconderse. El video que comenzó a circular en redes sociales terminó por confirmar una historia que ya estaba escrita desde los despachos.

Te puede interesar: El mercado ya se mueve en La Noria: las salidas que amenazan el proyecto de Cruz Azul

🗣️ "Una gran oportunidad… un reto y una responsabilidad enorme"



Ángel Sepúlveda está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Chivas.



Sus palabras en el Aaeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a partir a Guadalajara. pic.twitter.com/q1RKE1VE3N — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 17, 2025

Cruz Azul y Chivas cerraron la operación.

No se trata de una salida forzada ni de un futbolista borrado del proyecto. Todo lo contrario. Guadalajara compró a Ángel Sepúlveda, convencido de que necesita gol, experiencia y carácter para el siguiente torneo. La Máquina, por su parte, aceptó la negociación y concretó una venta que libera espacio en la plantilla y deja ingreso económico de cara al Clausura 2026.

Durante los últimos días, el nombre de Sepúlveda comenzó a aparecer con fuerza en el radar rojiblanco. Chivas buscaba un delantero confiable, con recorrido en la Liga MX y capacidad para responder en partidos grandes. El perfil encajó de inmediato.

Las negociaciones avanzaron sin ruido público. No hubo conflictos, ni declaraciones cruzadas, ni desgaste mediático. Y justo por eso, el video en el aeropuerto funcionó como el sello final: el acuerdo estaba hecho y el jugador ya se dirigía a reportar con su nuevo club.

Te puede interesar: Esto pagaría Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda

Qué pierde Cruz Azul y qué gana Chivas

Para Cruz Azul, la salida de Sepúlveda representa el cierre de un ciclo corto pero productivo. Fue una pieza útil, cumplió cuando fue requerido y dejó números sólidos. Su venta permite a la directiva reordenar el ataque y pensar en refuerzos con otro perfil.

Chivas, en cambio, apuesta por un delantero probado. Sepúlveda llega como una solución inmediata, no como promesa. Conoce la liga, sabe convivir con la presión y entiende lo que implica jugar en un club grande.