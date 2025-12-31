¡No es Brizuela! Campeón con las Chivas de Almeyda define su futuro en Guadalajara

El delantero mexicano Ángel Zaldívar, conocido como el "Ingeniero del Gol", se encuentra en Guadalajara a la espera de definir su futuro profesional para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, que arranca el próximo 9 de enero.

Han transcurrido dos semanas desde que el FC Juárez anunció oficialmente la salida del atacante de 31 años, quien disputó cinco torneos con los Bravos tras su llegada en 2024. El club fronterizo, ahora bajo el mando del técnico Pedro Caixinha, decidió no renovar su contrato, cerrando una etapa importante en la carrera de Zaldívar.

¿Vuelve a Chivas? Solo en un sueño...

A través de sus redes sociales, el exjugador de Chivas ha compartido imágenes y videos de sus entrenamientos individuales en la Perla Tapatía, demostrando que mantiene la forma física mientras sus representantes negocian con posibles equipos interesados en sus servicios. Zaldívar, con experiencia en Monterrey, Puebla y Atlético San Luis, busca un proyecto donde pueda recuperar su mejor versión y contribuir con goles en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Un regreso al Rebaño Sagrado parece descartado. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, ha renovado su ataque con la llegada de Ángel Sepúlveda, el regreso de Ricardo Marín y la consolidación de Armando "La Hormiga" González como campeón de goleo. Además, el club aún busca acomodo para otros delanteros como Alan Pulido y Teun Wilke, saturando la posición de centrodelantero.

Los números de Ángel en Chivas

En su etapa con el Guadalajara, Zaldívar sumó 41 goles y 14 asistencias, siendo pieza clave en el título del Clausura 2017 bajo Matías Almeyda. Ahora, con el mercado de fichajes en su fase final y las pretemporadas ya avanzadas en casi todos los clubes, excepto el bicampeón Toluca, los próximos días serán decisivos para que el "Chelo" encuentre destino y se integre rápidamente a un nuevo plantel.

