¿Regresa al equipo? Leyenda de Cruz Azul manda emotiva indirecta

En el último día de 2025, Vicente Sánchez volvió a colocar su etapa al frente de Cruz Azul en el centro de la conversación. El exdirector técnico cementero compartió en redes sociales una historia en la que señaló como el mejor momento de su año el levantamiento de la Concacaf Champions Cup 2025, logro que representó el punto más alto de su gestión al frente del club.

El título internacional, conquistado en junio pasado, no solo significó una nueva estrella intercontinental para La Máquina, sino que consolidó un proceso deportivo respaldado por resultados. Bajo el mando de Sánchez, Cruz Azul alcanzó un histórico invicto de 19 partidos y se coronó campeón invicto del certamen (Concacaf Champions Cup 2025) un registro poco común en competencias de la región.

Su gestión concluyó tras la eliminación de Cruz Azul ante América en las semifinales del Clausura 2025, luego de empatar 2-2 en el marcador global.

Además del campeonato internacional, su etapa estuvo marcada por la integración de jóvenes talentos formados en la institución, Sánchez formó parte de la reestructuración de las fuerzas básicas con la llegada de Iván Alonso antes de subir al primer equipo. Durante su gestión, varios futbolistas surgidos de la cantera recibieron minutos tanto en la Liga BBVA MX como en torneos internacionales.

Pese a estos resultados, la directiva decidió no darle continuidad al proyecto

Para el Apertura 2025, Cruz Azul inició una nueva etapa con Nicolás Larcamón al frente. El equipo mostró ser competitivo durante el semestre, aunque también enfrentó episodios adversos, entre ellos la derrota 7-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025, la eliminación en semifinales del Apertura 2025 frente a Tigres y la caída 2-1 ante Flamengo en la Copa Intercontinental.

La publicación de Sánchez fue interpretada por parte de la afición como un recordatorio de los logros obtenidos durante su gestión. En redes sociales, varios seguidores expresaron inconformidad por la decisión de no permitirle continuar al frente del equipo, al considerar que los éxitos recientes se construyeron bajo su dirección.

La historia compartida por el técnico uruguayo cierra su año deportivo con una referencia directa al campeonato internacional, un título que permanece como uno de los principales logros de Cruz Azul en 2025 y que continúa siendo un punto de comparación en el análisis del presente reciente del club.

En paralelo, el nombre de Vicente Sánchez ha sido vinculado de manera extraoficial con distintos equipos de México y Sudamérica, aunque hasta el momento no existe información confirmada sobre su próximo destino profesional.