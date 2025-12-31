¿Eduardo Águila será refuerzo de Chivas?

Resurgió con fuerza el rumor que colocaba al defensa central del Atlético San Luis, Eduardo Águila, como un refuerzo inminente para las Chivas de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2026. Sin embargo, fuentes consultadas por Azteca Deportes desmienten esta posibilidad y aseguran que el zaguero de 23 años no figura entre las prioridades del Rebaño Sagrado.

El rumor cobró vida nuevamente tras la ausencia de Águila en el amistoso que disputó Atlético San Luis este martes ante Tampico Madero, donde los potosinos vencieron 2-0 en el Estadio Alfonso Lastras. En dicho encuentro, la pareja de centrales fue conformada por Robson Bambú y el recién incorporado Benjamín Galindo Jr., lo que avivó las especulaciones sobre una posible salida del joven defensor mexicano.

Así está el mercado de pases de Chivas

No obstante, en Verde Valle la situación es clara: el mercado rojiblanco se encuentra casi cerrado tras las incorporaciones confirmadas de Brian Gutiérrez (procedente del Chicago Fire), Ángel Sepúlveda (ex Cruz Azul) y el regreso de Ricardo Marín, quien vuelve tras su préstamo en Puebla. Estos tres elementos representan las únicas altas para el Clausura 2026, enfocadas principalmente en fortalecer el ataque y el mediocampo.

La directiva tapatía enfrenta un panorama complicado para realizar más movimientos. Jugadores como Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez no entran en los planes del técnico argentino Gabriel Milito, pero sus elevados salarios dificultan su salida. Mientras permanezcan en la plantilla, resulta complejo incorporar a alguien más desde el exterior.

Los próximos amistosos de Chivas

Chivas se concentra ahora en la recta final de su pretemporada. El equipo ya venció a Irapuato en un amistoso y cerrará su fase con la participación en la Copa Estadio Jalisco, donde el sábado por la noche enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, y el domingo podría medirse a Leones Negros o Rayados de Monterrey, dependiendo de los resultados. El debut oficial en el Clausura 2026 será ante Pachuca en la Jornada 1.

