Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrían ser el escenario perfecto para que una atleta mexicana, que apenas tiene 18 años de edad, demuestre de lo que está hecho. Ante tal situación, ¿sabías que esta mujer tiene todo para destacar dentro de la modalidad de Tiro con Arco?

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Nacida en el año 2006, esta mujer cuenta con 18 años de edad, por lo que llegará a Los Ángeles con 21 primaveras cumplidas. Se trata de una atleta que ya ha demostrado tener el nivel suficiente para sobresalir no solo a nivel individual, sino también en el plano por equipos.

¿Quién es Ángela Ruiz, mujer que puede ganar una medalla en los Juegos Olímpicos?

Nacida el 29 de julio del 2026 en Saltillo, Coahuila, Ángela Ruiz Rosales es una arquera mexicana que tiene 18 años de edad y que se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional, lo que ha hecho que, internacionalmente, comience a llamar la atención.

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Ángela Ruiz, pese a su edad, ya puede presumir ser de las mejores del mundo y para muestra de ello están los Juegos Olímpicos París 2024 al obtener la presea de bronce junto a otras atletas como Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, quienes ascendieron al podio internacional.

Tal situación hace que Ángela Ruiz se consolide como una de las oportunidades más claras de medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 pues, además, es una de las medallistas olímpicas más joven en ganar una presea dorada en la historia de estos eventos.

¿De la Gimnasia al Tiro con Arco?

Google Gemini menciona que Ángela Ruiz comenzó en la gimnasia artística cuando era pequeña; sin embargo, cambió al tiro con arco cuando tenía 9 años. Fue así cuando se integró al deporte de alto rendimiento en el 2021, por lo que, en cinco años, ha evolucionado de manera importante.