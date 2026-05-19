Esto pasó en las anteriores finales entre Cruz Azul y Pumas en la Liga BBVA MX

La espera para los millones de aficionados al futbol en México ha terminado, después de unas semifinales llenas de emoción, se ha definido la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, donde se van a enfrentar Pumas y Cruz Azul, donde los equipos más importantes.

Además de ser de los equipos llamados grandes, Pumas y Cruz Azul tiene historia, pues esta será la tercera ocasión que se midan en un final, donde cada equipo se ha llevado un título de la Liga BBVA MX, por lo que esta final va a desempatar a estos dos equipos de gran tradición en la capital del país.

¡RONDÓNNN!¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR? Falló la más clara y perdonó el pase a la final ante Pumas

Así han sido las finales entre Pumas y Cruz Azul

La primera final que disputaron Pumas y Cruz Azul fue en la temporada 1978-1979, donde el juego de ida se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde el marcador terminó empatado sin goles. Sin embargo, la historia fue diferente en el duelo de vuelta, donde la Máquina logró imponer condiciones, las cuales se vieron reflejadas en el marcador.

Los goles fueron marcados por Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado, suficientes para que Cruz Azul se quedara con la victoria, ganando su séptima estrella, cerrando una década que estuvo llena de triunfos.

La final se repetiría dos años después, en la temporada 1980-1981, donde el Cruz Azul logró imponer condiciones en el duelo de ida, ganando 1-0 con gol de Adrián Camacho, por lo que parecía que la historia se iba a repetir.

Sin embargo, en el partido de vuelta Pumas logró una de las remontadas más importantes de su historia, logrando imponerse 4-1 en el marcador, ese día las estrellas de los universitarios fueron Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza.

Esa final fue la última de Hugo Sánchez con la playera de Pumas, antes de ir a jugar al viejo continente.

