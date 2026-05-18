Pumas buscará retener a una de sus grandes figuras

Uno de los jugadores que mejor ha rendido con los felinos ha sido Jordán Carrillo. En la actual temporada, ha sido uno de los atacantes con mejor rendimiento en el equipo que dirige Efraín Juárez.

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El deseo de los universitarios es retenerlo más tiempo en el club. Jugadores como Leo Suárez o Piero Quispe podrían ser opción para entrar en una posible negociación con Santos Laguna y, de esta manera, contar más tiempo con el jugador mexicano.

“Entendemos que se jugó el primer tiempo, faltan 90 minutos en casa, con nuestra gente, y la realidad es que Keylor Navas no es figura hoy, que eso me da mucha felicidad y tranquilidad porque quiere decir que el aparato defensivo se comportó a la altura”, dijo Efraín Juárez tras el duelo ante los Tuzos.

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Se viene lo mejor en Pumas

Para la final del futbol mexicano será importante que los futbolistas felinos se encuentren en la mejor forma física posible.

“Hay que recuperar, son importantes estas horas después del partido para recuperar y que el equipo se muestre bien y fresco físicamente el domingo, e invitar a toda la gente a que sigamos en el mismo barco porque estamos ilusionados”, expresó el DT auriazul.

Fue un duelo muy especial en CU, ya que los dos entrenadores tienen un pasado universitario.

“Tenemos ofensivos buenos y tenemos a Guzmán, que es delantero prácticamente. Pumas será más ofensivo, abrirá líneas y tendrá un libreto que no hemos visto en mucho tiempo en la temporada. Esperamos ser contundentes en CU, porque creo que nos hace falta un segundo gol para definir la serie. Me ocupa recuperar jugadores”, había declarado el estratega argentino, Esteban Solari.

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