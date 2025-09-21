¿Contra el América? La FECHA en la que debutaría Anthony Martial con Rayados

El debut de Anthony Martial podría ser antes, en un partido clave para Rayados de Monterrey y sorprendería a todos los aficionados.

Tras las diferentes publicaciones del club, todo parecería indicar que Anthony Martial tendría su debut con Rayados este sábado 20 de septiembre del 2025, en la Jornada 9 del Apertura 2025 ante el América.

El motivo por el que debutaría Anthony Martial vs América

Domènec Torrent habría tomado la decisión de incluir en la convocatoria de Rayados a Anthony Martial, luego de que declarara en conferencia de prensa que se siente listo para jugar y al ya estar registrado en la Liga BBVA MX, crecen las posibilidades.

"Mi objetivo es ganar. Voy a darlo todo en la cancha. Espero marcar muchos goles y celebrar juntos".🎙️ @AnthonyMartial.🇫🇷🔥 pic.twitter.com/D4sCgqHtBC — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Además, el club confirmó en sus redes sociales que tienen preparado hacerle una presentación al delantero previo al partido ante la Águilas. En punto de las 20 horas tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, Anthony saldrá a la cancha para ser recibido por los aficionados.

¡Rayados!👊🏼 Mañana sábado, a las 8:00 pm, démosle la bienvenida a @AnthonyMartial previo al partido contra América.🔵⚪ ¡Hagamos una fiesta en el 🏟️ BBVA! pic.twitter.com/A8lAYXc0Vd — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Otro factor importante que podría provocar que Torrent decida meter al delantero es que el estadio estará totalmente lleno al venderse todos los boletos. Al ser un fichaje BOMBA en el que el club invirtió una fuerte cantidad de dinero y ante un rival bastante llamativo, sería el momento ideal para darle minutos.

Por último, Rayados de Monterrey buscará ante el América igualar su marca histórica de más triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX, con 8, la cual consiguieron en la Temporada 1963-1964.

Llegan con siete victorias al vencer al Atlético de San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Necaxa, Puebla y Querétaro.

En caso de no debutar ante el América, el delantero tendría que esperar a la jornada 10 o 11, juegos en los que se enfrentan al Toluca en el Nemesio Diez o ante Santos en casa.