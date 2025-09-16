Anthony Martial lanza mensaje a Gignac tras reforzar a Rayados de Monterrey

Anthony Martial ya se encuentra en Monterrey. Luego de que el equipo de ‘Rayados’ cerrara el fichaje del exjugador del Manchester United, el delantero de 29 años de edad busca incorporarse al trabajo junto al resto del plantel y ha lanzado una advertencia a los Tigres de Andre-Pierre Gignac.

“Gignac es uno de mis amigos, porque yo jugué con él en la selección nacional, como le dije a él somos amigos afuera pero seremos enemigos en la cancha”, dijo el atacante a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Sobre la Liga BBVA MX y el conjunto de ‘La Pandilla’, Anthony Martial asegura que conoce a varios elementos del equipo dirigido por Domènec Torrent, escuadra que cuenta con jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres en sus filas.

“Sé que es un muy buen club en México, conozco varios jugadores del equipo, jugué con ellos en Sevilla, es un muy buen reto para mí venir aquí, haré todo para ganar. Estoy muy emocionado de jugar en este equipo y haré todo para ganar y hacerlos felices”, agregó Martial, quien llega proveniente del AEK Atenas y que fue parte de otros equipos como el Olympique de Lyon y Sevilla.

📱 @AnthonyMartial ya está en Monterrey y les tiene un mensaje. 🔥👋🏽 pic.twitter.com/zY7SxN0rwY — Rayados (@Rayados) September 16, 2025

¿Cómo va Monterrey en el Apertura 2025?

Luego de la Jornada 8 en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Monterrey se ubica en el primer puesto de la tabla general con 21 puntos, resultado de siete victorias y una derrota.

Para la Fecha 9 del campeonato, ‘Rayados’ recibe al Club América el 20 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo de la CDMX.

