Los dos refuerzos que tendría Rayados de Monterrey vs América

Domènec Torrent tendría una sorpresa para todos los aficionados de Rayados de Monterrey al incluir a dos fichajes BOMBAS en la convocatoria para el partido contra el América .

El entrenador habría tomado la decisión de incluir en la convocatoria de Rayados al flamante refuerzo Anthony Martial , por lo que podría hacer su debut con el equipo al ya estar registrado en la Liga BBVA MX y revelar en conferencia de prensa que se siente bien luego de entrar con sus compañeros.

"Mi objetivo es ganar. Voy a darlo todo en la cancha. Espero marcar muchos goles y celebrar juntos".🎙️ @AnthonyMartial.🇫🇷🔥 pic.twitter.com/D4sCgqHtBC — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Además, Torrent habría convocado a Carlos Salcedo, el defensor central ya estaría completamente recuperado de su lesión que sufrió en un entrenamiento luego de llegar al equipo y podría tener sus primeros minutos como Rayado en un partido clave para el club ante el América.

Por el momento, el club no ha dado a conocer su convocatoria para el encuentro, por lo que podría no tener minutos ninguno de los dos jugadores.

Un debut especial para Rayados de Monterrey si juega Anthony Martial

Todo parece indicar que Anthony tendría su debut ante el América, y sería ante uno de los rivales más destacados del futbol mexicano.

El club confirmó que tienen preparado hacerle una presentación al delantero previo al partido ante la Águilas. En punto de las 20 horas tiempo del centro de México, le pidieron a su afición hacerse presentes en el inmueble.

¡Rayados!👊🏼 Mañana sábado, a las 8:00 pm, démosle la bienvenida a @AnthonyMartial previo al partido contra América.🔵⚪ ¡Hagamos una fiesta en el 🏟️ BBVA! pic.twitter.com/A8lAYXc0Vd — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Además, Rayados confirmó en sus redes sociales que para el partido el estadio estará totalmente lleno al venderse todos los boletos.

¡BOLETOS AGOTADOS! Nos vemos en el Estadio BBVA para el partido vs. América. 🏟️



¡Llega temprano! A las 8:00 pm, démosle la bienvenida a Anthony Martial. 💙🔥 pic.twitter.com/wj4SA7blZw — Rayados (@Rayados) September 20, 2025

Rayados busca igualar su marca de ocho triunfos consecutivos

El Rayados de Monterrey vs América, no es solo un partido por tres puntos. El equipo del norte del país busca igual su marca histórica de más triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX, con 8, la cual consiguieron en la Temporada 1963-1964, bajo la dirección técnica de Roberto Scarone.

En aquella ocasión, el equipo regio venció a Irapuato, Atlante, Nacional, Oro, Guadalajara, Necaxa, Toluca y León. En el actual torneo, Monterrey lleva 7 triunfos consecutivos, luego de vencer al San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Necaxa, Puebla y Querétaro.