Anthony Martial, trasladado en ambulancia con pronóstico delicado en Rayados de Monterrey

El delantero francés Anthony Martial salió de urgencia del terreno de juego y luego trasladado en una ambulancia a un hospital, al caer de mala manera justo cuando el primer tiempo estaba por terminar en el partido ante León.

Martial, quien ha sido de las grandes incorporación en los últimos meses en la Liga MX, y de quien se sigue esperando su mejor versión, no logró seguir en la cancha por una lesión que parece delicada de hombro derecho.

Te podría interesar: Selección Mexicana ANUNCIA CONVOCATORIA con cuatro jugadores que militan en el extranjero

Con 30 años de edad, el atacante Martial estaba en la cancha ante los esmeraldas y fue en una jugada ante Colula, que el europeo visitó el césped, cayendo de una forma en la que no logró contener el impacto.

De inmediato las asistencias ingresaron a la cancha para revisar la situación y asistir al futbolista, llevándose una mal diagnóstico inicial por lo que se lo llevaron en el carrito de las asistecias médicas, y ante esa situación luego llevado a la ambulancia para su revisión.

45' ⏱️ | Monterrey 1-0 León |



Cambio Rayado a la cancha 👇🏼 #HOWO pic.twitter.com/3OwrkKv492 — Rayados (@Rayados) February 15, 2026

Martial se marchó todo el tiempo con un rostro de dolor, y parece que se estaría tratando de una luxación de hombro derecho, lo que de confirmarse lo mantendría fuera por algunas semanas, aunque para ello será examinado a fondo por los servivos médicos del equipo regio.

Los números de Anthony Martial en Rayados

Martial llegó como jugador libre el torneo pasado, y sumó en ese curso, nuevo partidos, con 291 minutos sin anotaciones ni asistencias, lo que dejó un mal sabor de boca.

Para este torneo, en seis partidos, ha jugado en cinco duelos he iniciado cuatro de estos cotejos, en los que suma 252 minutos con un solo gol.

En conjunto, tiene nueve partidos, con 543 minutos y solo un gol, todo esto acompañado seguramente de un sueldo relevante que sigue sin hacer valer en la cancha.