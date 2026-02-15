Selección Mexicana revela CONVOCATORIA para sus siguientes desafíos

La Selección Mexicana de la categoría SUB 16, ha anunciado una convocatoria para un periodo breve de trabajo destinado para el 16 de febrero hasta el 19 de febrero, en la que aparecen 23 jugadores, que serán observados, se someterán a las instrucciones y labores que el timonel Yasser Corona destine para apuntalar al cuadro mexicano.

El ex jugador profesional, Yasser Corona tiene listo el llamado para su muchachos juveniles, de los cuales cuatro jugadores militan en el extranjero, tres en la MLS y uno más en la división B de Brasil, por lo que la experiencia internacional tendrá un cierto valor.

El resto militan dentro de las categorías de desarrolo de la Liga MX, siendo el equipo de Chivas con cuatro llamados, el equipo que más elementos envía, seguido de Monterrey con tres y Toluca.

El ciclo de cuatro días arrancando el 16 y culminando el 19, está destinado a fortaleceser ideas para el Campeonato Mundial de Futbol de Montaigu 2026, torneo que tendrá su edición 53 y participarán selecciones como Japón, Francia, Brasil, Portugal, China, Perú y Costa de Marfil.

El microciclo de México Sub 16, es pensando precisamente en ese certamen que se celebrará del 30 de marzo al 06 de abril del presente año, por lo que sería la última ocasión que los jugadores estén a disposición de Corona, antes de la competencia.

Calendario de partidos para Campeonato Mundial de Futbol de Montaigu 2026

México se encuentra en el Grupo B y tendrá la siguiente actividad:

México vs Portugal

31 de marzo de 2026

11:30 AM (TCM)

México vs Perú

2 de abril de 2026

11:30 AM (TCM)

México vs Japón

4 de abril de 2026

11 AM (TCM)

La convocatoria OFICIAL de México SUB 16

Porteros

J. Sánchez | Necaxa

D. Bernal | Mazatlán

F. Delgado | Ferroviaria

Defensas

M. Vega | Chivas

S. Mosqueda | Pachuca

A. Bermudes | León

G. Garcia | Pumas

A. Aguilar | Chivas

A. Mata | Portland

J. Garza | Monterrey

E. Jasso | Toluca

E. Ruiz | Chivas

Medios

J. Salmerón | Columbus

M. Peñuelas | Tijuana

L. Torres | LAFC

J. Reyes | Pumas

R. Ruffin | Monterrey

E. Galindez | Chivas

L. Silva | Toluca

Delanteros

R. Aguirre | Monterrey

J. González | América

J. López | Pachuca

R. Ruíz | Toluca