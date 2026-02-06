Fue campeón del mundo y llegó como promesa a Chivas, pero salió criticado por la puerta de atrás

A lo largo de su historia, las Chivas del Guadalajara han contado con jugadores muy importantes que destacaron en distintos rubros pero que, sin embargo, al llegar al club se apagaron totalmente. Un ejemplo de lo anterior es Antonio Briseño, quien tras ser campeón del mundo nunca pudo destacar en el Rebaño Sagrado.

Luego de formar parte de las fuerzas básicas de Atlas y dar el salto a Tigres, el Pollo Briseño logró tener una destacada participación en la primera división de Portugal. Su llegada a Chivas sorprendió a todos y se esperaba una gran participación de su parte, misma que tristemente nunca se pudo concretar.

Antonio, el Pollo Briseño, fue titular, líder y capitán de la Selección Mexicana que se consagró campeona del mundo en la Copa Sub-17 realizada en la República Mexicana en el 2011. El defensor fue uno de los más destacados de esta camada y, de hecho, uno de los pocos que sobresalieron en la primera división nacional.

“Cuanto más difícil, mayor es la sensación de victoria.” - Pelé ⚪️🔴 pic.twitter.com/Zfi6StHhXF — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) April 23, 2023

Tras este hecho Antonio logró tener momentos tanto en Atlas como en Tigres, aunque no fue sino su periodo en el Feirense de Portugal que logró tener la regularidad que deseaba. De hecho, en ese equipo sumó más de 60 compromisos, logrando, además, cinco anotaciones.

Fue con este palmarés que el Pollo llegó a Chivas en julio del 2019 con la intención de ser el líder en defensa; sin embargo, entre bajas de juego considerables y distintas lesiones el mexicano solamente pudo disputar 123 partidos en seis años, mismos en los cuales pasó sin pena ni gloria de acuerdo con la fanaticada rojiblanca.

¿Su cambio de aires a Toluca le benefició?

Fue hace un año cuando el Pollo Briseño tomó la decisión de abandonar Chivas para llegar al Toluca , entendiendo que su paso por los Diablos era bajo un rol secundario. Pese a esto, Antonio fue parte importante del bicampeonato que los choriceros sumaron con dos goles y una asistencia en 19 partidos hasta ahora.