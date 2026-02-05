Estuvo en las inferiores de Pumas, hoy busca el oro para México en los Juegos Olímpicos de Invierno

México tendrá participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina 2026 a través de cinco atletas que buscarán poner el nombre del país en alto. Una de ellas destaca no solo por su hambre de triunfo, sino por haber formado parte de las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Se trata de una mujer que desde siempre ha estado allegada al deporte pero que, ahora, intentará colocar a México en el panorama internacional dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras el corto paso que tuvo en los Pumas. Por tal motivo, es preciso que conozcas más respecto a Regina Martínez.

Regina Martinez, de estar en Pumas a disputar los Juegos Olímpicos de Invierno

Regina Martínez logró llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina luego de la participación y su destacada posición en el Campeonato Mundial de la FIS en Noruega, lo cual la convierte en la primera mexicana en formar parte de este evento dentro de la disciplina de esquí de fondo.

Vocación, altruismo y hielo 🩺❄️

Regina Martínez es doctora de urgencias y este 12 de febrero va por sus primeras letras de historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, compitiendo en esquí de fondo 10 km.

México también se escribe en la nieve 🇲🇽 @BimboMx pic.twitter.com/AAbH7lEw7Z — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 4, 2026

Y es que, con 33 años de edad, Regina Martínez incursionó de lleno en el esquí de fondo cuando tenía 27 años; es decir, hace apenas seis años. Sin embargo, lo anterior no exime que haya estado en otros deportes, pues cuando era más joven logró consolidarse como futbolista a través de las fuerzas básicas de los Pumas.

Su inclusión en el futbol profesional no solo quedó ahí, pues tras abandonar a los de la UNAM Martínez tuvo la oportunidad de emigrar a Centroamérica, en donde disputó minutos en la primera división de Costa Rica. No fue sino hasta el 2020 cuando tomó la decisión de dejar el balón e involucrarse por completo en el esquí de fondo.

¿Cuándo hará su debut en los Juegos Olímpicos de Milano - Cortina?

Si todo sale conforme a lo establecido en el calendario oficial, Regina Martínez hará su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el próximo jueves 12 de febrero en la categoría 10 kilómetros estilo libre con salida a intervalos femenino, una competición que comenzará a las 06:00 horas, tiempo centro de México.