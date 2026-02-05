Tiene un físico IMPONENTE y es campeona de la WWE; así se burlan de ella por “no saber luchar”

La WWE se ha preocupado, prácticamente desde su nacimiento, por tener luchadores y estrellas que cuiden su cuerpo y que luzcan espectaculares tal y como si fuesen máquinas. Sin embargo, existen ejemplos muy claros de luchadores que, si bien cumplen con esta situación, arriba del ring no son los mejores.

Un ejemplo claro de lo anterior es Jade Cargill, quien cuenta posiblemente con el mejor físico dentro de la barra femenil de la WWE pero que, sin embargo, ha recibido miles de críticas por su estilo de lucha libre, esto a pesar de que actualmente es la Campeona Femenina de la empresa.

Jade Cargill, la campeona de la WWE que es criticada pese a su físico

Después de un periodo largo de ausencia, Jade Cargill volvió el año pasado como una auténtica máquina demoledora de la WWE. De hecho, no tuvo problemas en conseguir el Campeonato Femenino de la empresa luego de derrotar, sin ningún tipo de problemas, a Tiffany Stratton.

90 días de campeona y ninguna defensa. WWE ha puesto a Jade Cargill no solo en una posición que no merece, sino en una situación peligrosa para sus rivales. En kayfabe, nadie está a la altura.



Cargill cuenta con un físico envidiable que la hace parecer una auténtica máquina de guerra, por lo que se esperaba que, con este reinado, tendría la capacidad de sorprender a propios y extraños en distintos combates para demostrar su poderío, hecho que, sin embargo, no ha sido así.

Y es que, desde que se convirtió en Campeona Femenina de la WWE, han pasado prácticamente tres meses desde que Jade Cargill no defiende su cinturón, motivo por el cual algunos aficionados consideran que la empresa la está cuidando al considerar que no tiene las habilidades luchisticas para soportar otro mano a mano.

¿Jade Cargill puede perder su título de la WWE en Wrestlemania 42?

Pese a llevar más de 90 días sin defender su título, todo parece indicar que la WWE le retirará este una vez lleguemos a Wrestlemania 42; es decir, hasta el 18 o 19 de abril. Hasta el momento se desconoce quién podría ser la luchadora que la destrone, por lo que habrá que estar atentos a cualquier información que surja.