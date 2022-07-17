Antonio Félix da Costa domina de principio a fin la R12

Nueva York, Estados Unidos. El piloto portugués Antonio Félix da Costa lideró desde las luces de inicio hasta la bandera de cuadros la ronda 12 del E-Prix de Nueva York para llevarse a casa su primera victoria y la de DS TECHEETAH de esta temporada de la Formula E, con el belga Stoffel Vandoorne en segundo lugar, devorando la ventaja de puntos de Edoardo Mortara en la clasificación.

El portugués esquivó los intentos de Alexander Sims desde el principio antes de que Vandoorne aplicara presión más adelante en la carrera. El piloto de Mercedes-EQ no pudo encontrar el camino, con Da Costa midiendo las cosas desde el principio.

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El segundo lugar de Vandoorne probablemente será más que suficiente para que uno de los pilotos más consistentes de la Formula E deje la Gran Manzana con una sonrisa en su rostro, especialmente con el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos, desplazando a Mortara, que solo logró un punto y el décimo lugar, después de un problema en los cables en la clasificación lo que lo dejó en la parte trasera de la parrilla.

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El neozelandés Mitch Evans terminó tercero, luego de un medio trompo a mitad de la carrera mientras intentaba entrar entre los tres primeros de Alexander Sims (Mahindra Racing). El piloto de Jaguar TCS Racing golpeó la protección en la zona de frenado de la curva 6 y se deslizó lateralmente para alejarse del muro y caer al quinto lugar. Al llegar a la bandera a cuadros, había luchado para regresar al tercer lugar, seguido por Sims en cuarto lugar para Mahindra Racing.

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El salto de Sam Bird a la quinta posición desde el puesto 16 en la parrilla dejó al garaje de Jaguar en éxtasis y reavivó el impulso por el Campeonato Mundial de su equipo. Robin Frijns completó los seis primeros en el Envision Racing Audi, Nyck de Vries fue el siguiente en cruzar la línea en séptimo, Jake Dennis (Avalanche Andretti) octavo, Andre Lotterer de Porsche noveno y Edoardo Mortara recuperando un valioso punto en décimo.



Stoffel Vandoorne asalta el primer puesto del Campeonato de Pilotos

Con solo cuatro rondas por competir, Vandoorne está de vuelta en la cima del Campeonato Mundial de Pilotos, con un margen de 11 puntos sobre el anterior líder Mortara. Evans está cinco puntos más atrás en tercer lugar con Jean-Eric Vergne, el francés se encuentra a 27 puntos de la cima. Mercedes-EQ es el mejor de los equipos, siete puntos por encima de DS TECHEETAH.



