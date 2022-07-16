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Nick Cassidy termina alzando la copa en el E-Prix de Nueva York

En un accidentado E-Prix de Nueva York R11 a causa de la lluvia, el piloto neozelandés Nick Cassidy, del equipo Envision Racing, culminó con el triunfo

Nick Cassidy en el E-Prix de Nueva York
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Nueva York, Estados Unidos. El piloto neozelandés Nick Cassidy, en su auto del equipo Envision Racing, gana en el E-Prix de Nueva York R11 para conseguir su primer triunfo en la Formula E.

Una carrera que terminó antes de tiempo ya que la pista no era segura a causa de la fuerte lluvia que produjo varios choques para que saliera la bandera roja faltando alrededor de siete minutos para que culminara la competencia.

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En el segundo puesto fue para el brasileño Lucas Di Grassi, quien estuvo involucrado en uno de los choques del cual salió de su auto un poco golpeado. En la tercera posición fue para el piloto neerlandés Robin Frinjs. Estos tres competidos tenían un fuerte duelo para conseguir llevarse el triunfo.

En los últimos 10 minutos más una vuelta de la carrera, se abrieron los cielos, con fuertes lluvias que azotaron el circuito callejero de Brooklyn de la nada, dejando charcos de agua estancada en la zona de frenado hasta la curva 6. Se emitió una amarilla de recorrido completo, pero Cassidy, di Grassi y Vandoorne, así como Mortara, no pudieron evitar irse directamente contra la pared. Varios otros pilotos cayeron mal en condiciones imposibles cuando la carrera llegó a su conclusión anticipada con una bandera roja.

En la cuenta regresiva, los resultados se tomaron a partir de la vuelta anterior a aquella en la que se llamó a la detención, según el artículo 41.9 del reglamento, lo que significa que la victoria de la carrera fue para un eufórico Cassidy, con di Grassi y Frijns en el podio.

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Vandoorne no pudo capitalizar su ventaja en la parrilla de salida sobre Mortara, ya que el suizo-francés-italiano siguió al piloto de Mercedes-EQ a casa en quinto lugar, ampliando su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Edoardo Mortara sigue de líder del campeonato

Con este resultado, el suizo Edoardo Mortara es líder del campeonato al sumar 150 puntos, seguido por Stoffel Vandoorne que tiene 137 unidades. Y en el tercer puesto de la tabla se encuentra el piloto de Ds Techeetah Jean-Eric Vergne con 128 puntos.

Todo eso dejó a ROKiT Venturi Racing en la cima de la tabla, 23 puntos por encima de Mercedes-EQ, que sube por encima de DS TECHEETAH en el Campeonato Mundial de Equipos.

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