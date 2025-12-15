Antonio Mohamed confió en él: este jugador de Toluca fue el mejor de todos en 2025 a pesar de todo

Más allá de las cábalas que tiene Antonio el ‘Turco’ Mohamed , está claro que es un entrenador hecho a la medida de la Liga BBVA MX. El DT argentino ha demostrado su sabiduría en momentos importantes y sus buenos números no dejan de sorprender. Pero otro aspecto a destacarle es que incluyó a un jugador en el que pocos confiaban y que le dio el título a Toluca.

Mientras que nadie creía que podía hacer demasiado, apareció Alexis Vega en el terreno de juego y marcó diferencia en la final ante Tigres de la UANL. El capitán tomó la pelota en el primer penal, lo marcó y luego ejecutó el 12º tiro, con el que Toluca se consagró campeón del Torneo Apertura 2025. Luego, Vega hizo una insólita dedicatoria.

Alexis Vega y Antonio ‘Turco’ Mohamed en Toluca.

Alexis Vega, de estar lesionado a ser el héroe de Toluca ante Tigres

El delantero de 28 años estaba lesionado y pudo disputar la Gran Final en el Estadio Nemesio Diez gracias a que lo infiltraron. Finalmente los presentes en ‘la Bombonera’ pudieron celebrar la liga número 12 de los Diablos Rojos gracias a que él convirtió el penal decisivo ante Tigres.

Más allá de que en los números queda claro que Alexis Vega tuvo un maravilloso 2025, lo cierto es que en estas últimas semanas estaba padeciendo problemas físicos. De hecho, se hablaba de que podía llegar a no disputar ni un minuto de la gran final. Pero su equipo lo necesitó y él respondió con creces.

El gol del título 🏆 en este final de película 🥹 https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Así, Alexis Vega termina el 2025 siendo el héroe y habiendo tenido un gran aporte goleador, una buena cantidad de títulos ganados y, sobre todo, consiguiendo el cariño de los aficionados, del entrenador y de sus compañeros en un momento tan sensible e importante para él.

El increíble 2025 de Alexis Vega en Toluca