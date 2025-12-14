Rayados deberá desembolsar 14 millones de dólares si quiere a uno de los mejores defensores de Argentina

La planificación de Rayados de cara al 2026 ya está en marcha y, ante la inminente salida de Sergio Ramos , la directiva ha comenzado a buscar jugadores que puedan reforzar la última línea del equipo de Domènec Torrent pensando en el Clausura 2026. En este contexto, Monterrey se habría fijado en un defensor argentino que, según reportes, fue cotizado en 14 millones de dólares.

Rayados estaría buscando la contratación de Kevin Lomónaco

Con el objetivo de ser protagonista durante la Concachampions y el Clausura 2026, los altos mandos de Rayados se habrían fijado en Kevin Lomónaco, jugador de Independiente, para reforzar la defensa. Incluso Monterrey ya habría sondeado al futbolista, pero se encuentra lejos de las pretensiones del equipo argentino: unos 14 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

Kevin Lomónaco es el argentino que busca Rayados|Crédito: @Independiente / X

Cabe destacar que Lomónaco ya fue citado por Lionel Scaloni para representar a Argentina durante la fecha FIFA del mes de junio de 2025. En aquella ocasión, la ‘Albiceleste’ enfrentó a Chile y a Colombia en las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el defensor de 23 años no vio minutos dentro del terreno de juego y presenció ambos encuentros en el banquillo.

Kevin Lomónaco es pretendido por el futbol mexicano

Además de Rayados, Lomónaco habría despertado el interés de Pachuca, según información del periodista Carlos Córdova. También se ha conocido un supuesto interés de Cruz Azul, aunque hasta el momento no ha habido sondeos por su fichaje. Lo cierto es que la suma que pide Independiente por su ficha es demasiado elevada, por lo que será difícil sacarlo de Argentina.

‼️ No ha existido ningún sondeo hasta el momento de Cruz Azul a Independiente 🇦🇷 por el defensor Kevin Lomónaco, y si lo ha hecho ya Pachuca y Rayados, lejos del precio.



Cuál es ? 14 mddlls con cláusula de 20 Dlls 💵 pic.twitter.com/Owf10cuBaX — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) December 14, 2025

Monterrey deberá competir con equipos de Europa

Meses atrás, Lomónaco fue vinculado a equipos como el West Ham de Inglaterra, además de Crystal Palace, Wolfsburgo y Sevilla. TyC Sports, medio argentino, había mencionado que tanto Real Betis como Borussia Dortmund también estaban interesados en los servicios del zaguero argentino. Según Transfermarkt, su ficha está tasada en 12 millones de euros, monto que los distintos clubes deberán tener en cuenta a la hora de negociar.