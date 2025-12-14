Humilló a la Argentina de Lionel Scaloni, tiene más de 200 goles y ahora llegaría a la Liga BBVA MX

Derrotar a la Argentina dirigida por Lionel Scaloni es un resultado que pocos han logrado conseguir y mucho menos marcar en el mismo partido. Ese es el caso de Josef Martínez, delantero venezolano que actualmente juega para el San José Earthquakes de la MLS y que podría llegar como agente libre a la Liga BBVA MX de cara al inicio del Clausura 2026.

Josef Martínez está en la mira de Tijuana

Reportes indican que Xolos está muy cerca de abrochar el fichaje de Josef Martínez para el Clausura 2026. Resulta que las negociaciones se encuentran en la etapa final y solo falta pulir detalles para que el jugador de 32 años se una a la Liga BBVA MX. Cabe destacar que la operación no tendría costo alguno para Tijuana, ya que el venezolano viene de quedar libre del San José Earthquakes, por lo que solamente deberán hacerse cargo de su salario.

Josef Martínez sería refuerzo de Xolos de Tijuana|Crédito: MLS

Josef Martínez fue la pesadilla de Lionel Scaloni en sus inicios

Scaloni fue ratificado como entrenador de la ‘Albiceleste’ en noviembre del año 2018. Uno de sus primeros partidos, ya en marzo del año 2019, fue ante Venezuela. El partido se jugó en el Wanda Metropolitano en el marco de juego amistoso y, en aquella ocasión, Argentina recibió un golpe duro al caer por 3-1 ante la ‘Vinotinto’ con goles de Salomón Rondón, Jhon Murillo y el propio Josef Martínez.

⚽ #SelecciónMayor@Argentina 🇦🇷 1 (Lautaro Martínez) - #Venezuela 🇻🇪 3 (Salomón Rondón, Jhon Murillo y Josef Martínez -p-)



Final del partido en el estadio Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/Be6MyMlGmD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 22, 2019

En aquel momento, la derrota frente a Venezuela generó mucha controversia en Argentina, ya que muchos creían que la decisión de mantener a Scaloni como DT era un grave error. Mariano Closs, reconocido relator argentino, soltaba esta frase en medio del partido: “Scaloni, Ayala y Samuel son los técnicos de la Selección Argentina. Es un disparate, ¿no? De veras lo digo, es una falta de respeto a los técnicos de futbol”.

La increíble cuenta goleadora de Josef Martínez

Desde su debut con Caracas en el año 2010, Josef logró disputar un total de 455 partidos como jugador profesional, marcando 204 goles a nivel clubes. Desde el año 2017 juega en la MLS y, durante su última temporada jugando para San José Earthquakes, el goleador venezolano logró marcar 14 goles en 30 partidos jugados. Ahora llegaría a la Liga BBVA MX para reforzar a los Xolos de Tijuana.