“Esto va para los...”: La insólita dedicatoria de Alexis Vega tras ser campeón con Toluca ante Tigres

Toluca se consagró bicampeón del futbol mexicano tras ganarle por penales a Tigres en la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El gran héroe de la noche en el Estadio Nemesio Diez fue Alexis Vega gracias a convertir el último tiro en una muy extensa tanda de 24 ejecuciones, en una serie de las más parejas de la historia mexicana.

Pero lo que más llamó la atención del capitán y figura del equipo campeón fue su dedicatoria en el post partido tras patear el último penal , pues no fue ni para su familia ni para los Diablos Rojos, sino que se lo dedicó directamente a las Chivas de Guadalajara, el equipo donde supo jugar y prácticamente se manifestó como un aficionado más del Rebaño Sagrado.

Alexis Vega campeón con Toluca (Mexsport)

La dedicatoria de Alexis Vega para Chivas

“Estoy muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas. No la pude levantar allá en el Akron, pero bueno. Esto también va para los Chivahermanos, que siempre estuvieron conmigo en todo momento”, expresó el delantero de 28 años post partido.

Alexis Vega en Chivas.|.

¿Toluca ya es uno de los grandes de México? Esto dijo Alexis Vega

“Se va a hablar misa que si ya somos grandes o no, a nosotros lo que nos importa es que nos cataloguen como ganadores, eso es lo más importante”, sostuvo en Fox. Y agregó: “Trataremos de seguir por este camino y el Toluca va a ser incómodo para algunos”.

El gol del título 🏆 en este final de película 🥹 https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

¿Toluca va por el tricampeonato del América pero sin Alexis vega?

A Alexis Vega también le preguntaron acerca de la pelea por el tricampeonato (debería ganar el Clausura 2026). Ante eso, el delantero expresó: “Estaría bien, obviamente esa es la idea. Pero sabemos que también está el Mundial y, si estamos en la lista, por ahí no podremos disputar una Liguilla más”.

De todos modos, el capitán dejó en claro que confía en la plantilla que armará Antonio ‘el Turco’ Mohamed para el Clausura 2026. “Sé que tenemos un gran plantel y traeremos muchos refuerzos para esa posición. Juegue quien juegue, no tengo dudas de que este equipo está para pelear el tricampeonato”, finalizó.

