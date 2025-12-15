La cábala a la que se encomendó Antonio “Turco” Mohamed en la tanda de penales vs Tigres

Tras una definición por penales para el infarto, Toluca se consagró bicampeón del futbol mexicano venciendo a Tigres de la UANL . De esta manera, Antonio ‘el Turco’ Mohamed logró un nuevo título en su carrera como entrenador, siendo México su país favorito para consagrarse. El DT se encomendó a una cábala muy particular y no dejó de sorprender.

Teniendo a Alexis Vega –que dio una insólita dedicatoria a otro equipo– como héroe en una electrizante definición con 24 ejecuciones, el Turco Mohamed ganó el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y llegó a su octavo título como director técnico en el futbol mexicano. Seguramente se lo agradecerá a su cábala.

El Turco Mohamed logró otro título|Adrian Macias/MEXSPORT

La religión y las cábalas del Turco Mohamed en Toluca y el futbol mexicano

El Turco Mohamed tiene una devoción por la Virgen de Guadalupe, a tal punto de ir a la Basílica antes de una de las finales que tuvo con Rayados en su momento. Precisamente para este partido entre Toluca y Tigres, el DT llevó consigo un rosario al que se aferró más que nunca en la tanda de penales.

En la previa a una de las ejecuciones, se pudo ver al Turco Mohamed mordiendo el rosario que tenía puesto por cábala. ¡Creer o reventar! Toluca terminó siendo campeón del Apertura 2025 de la Liga MX y el DT pudo festejar tras encomendarse a esas figuras religiosas.

Por fuera de la religión, hace un tiempo el DT argentino de 55 años reveló que utiliza ropa interior roja como ritual de la buena suerte, como cábala, antes de los partidos importantes. La Virgen de Guadalupe, el rosario y sus bóxers dieron resultado. Toluca logró el bicampeonato.

Los títulos que ganó Antonio ‘Turco’ Mohamed en México