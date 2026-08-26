Antonio Mohamed no quiere excusas y explica la situación de Toluca como un verdadero crack

Toluca cuenta con una de las plantillas más variadas y experimentadas del futbol mexicano. Con Antonio ‘Turco’ Mohamed a la cabeza, el cuadro escarlata consiguió ganar numerosos títulos como el bicampeonato de la Liga BBVA MX o la Concacaf Champions Cup, sin embargo, durante este último tiempo ha tenido que enfrentar a un rival persistente: las lesiones.

El Turco Mohamed nunca pudo alinear a su “once de gala” durante este 2026. Lesiones de Alexis Vega o Marcel Ruiz arruinaron los planes de los Diablos Rojos y ahora afrontan una etapa de la temporada con numerosas bajas como el portero Luis García, el lateral Santiago Simón o el mediocampista Érick Gutiérrez. Pese a las circunstancias negativas, el entrenador de Toluca se tomó la situación con alto profesionalismo.

Mohamed evita las excusas y confía en sus jugadores disponibles

Previo al duelo contra Austin que deberá afrontar el equipo escarlata en la Leagues Cup, el timonel argentino se refirió a la numerosa cantidad de bajas que debió afrontar Toluca en el último tiempo. Lejos de excusarse, Mohamed aseguró con firmeza que el equipo saldrá a dar pelea en todos los frentes con los jugadores que tiene a disposición, dejando en claro que las lesiones son parte del futbol.

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"Los que estamos vamos a dar pelea sin ningún tipo de excusas. Es parte de lo que toca, con los que están vamos a seguir avanzando en todos los torneos que tenemos", expresó el Turco Mohamed en conferencia de prensa. A pesar de que las bajas por lesión han sido un problema recurrente en Toluca, el entrenador intenta dejar de lado la situación y enfocarse en seguir luchando por obtener resultados.

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Todas las bajas que tiene actualmente Toluca por lesión

Toluca tendrá siete bajas por lesión para enfrentar a Austin en los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Los futbolistas que no estarán disponibles son Marcel Ruiz, Paulinho, Nicolás Castro, Érick Gutiérrez, Santiago Simón, Luis García y Édgar ‘Gacelo’ López. Ninguno de ellos realizó el viaje para disputar el encuentro.

Marcel Ruiz|Toluca FC

Luis García sufrió un desgarro en el muslo derecho, mientras que Santiago Simón presenta una lesión muscular que lo mantendría fuera durante aproximadamente dos semanas. Érick Gutiérrez también se lastimó el cuádriceps durante el calentamiento previo al partido ante Querétaro y todavía no existe una fecha precisa para su regreso.

Los casos más delicados son los de Marcel Ruiz y Édgar López. El mediocampista continúa recuperándose de la lesión de ligamentos y menisco que sufrió en la rodilla derecha, mientras que el ‘Gacelo’ fue operado recientemente de la misma zona y su vuelta dependerá de la evolución. Por su parte, Paulinho se encuentra en la recta final de la recuperación por un desgarre en el sóleo y Mohamed espera tenerlo nuevamente a disposición dentro de los próximos 10 días.