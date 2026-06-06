Toluca manda en Concacaf y deja atrás a los grandes de México en el nuevo ranking

Toluca cerró el primer semestre de gran manera, cumpliendo con su objetivo principal de la temporada: ser campeón de la Concacaf Champions Cup 2026. Han pasado varios días desde la consagración del equipo de Antonio Mohamed sobre Tigres, un título que el club anhelaba pese al bicampeonato en el plano local. Ya con los Diablos coronados, la confederación norteamericana reveló el nuevo ranking de clubes.

Según la Concacaf, Toluca es el mejor equipo del continente al haberse consagrado en la Concachampions 2026. En estos momentos, el cuadro escarlata lidera el Ranking de Clubes de Concacaf (CCR) con 1,280 puntos. Le sigue de cerca Tigres con 1,273 unidades al haber disputado la final de la edición más reciente y Cruz Azul completa el podio con 1,261 puntos. De esta manera, los tres mejores equipos de Concacaf son mexicanos.

Cabe destacar que los Diablos Rojos recuperaron su trono. Y es que en marzo había sido la última vez que el equipo había sido lider del CCR. Toluca venía de conseguir el liderato en febrero tras consagrarse campeón del Apertura 2025. Sin embargo, en abril fue superado por Cruz Azul y en mayo fue Tigres el club que tomó la corona en Concacaf.

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Así quedó el Top 10 del Ranking de Clubes de Concacaf

Toluca lidera con 1,280 puntos, mientras que Tigres se desplazó al segundo lugar con 1,273 al haber caído en la final de la Concacaf Champions Cup. Por su parte, Cruz Azul completa el podio con 1,261. Los Celestes vienen de ser el campeón de la edición anterior.

Inter Miami (1,243) y Los Angeles FC (1,242) no vieron modificaciones en sus puestos dentro del CCR y se mantienen en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Nashville ascendió una posición en el ranking al alcanzar los 1,234 puntos, seguido de Seattle Sounders con 1,233, que descendió un lugar para posicionarse en la séptima posición del listado.

A pesar de su semestre irregular, Club América se mantuvo en la octava posición con 1,225 puntos. Vancouver Whitecaps FC (1,223) subió un lugar trepando hasta el noveno lugar, mientras que Chivas cayó una posición al ubicarse décimo con 1,221 puntos.

Toluca recupera la cima tras coronarse en la Concachampions 🏆



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Cómo se eligen los clubes que integran el Ranking de Clubes de Concacaf

El Ranking de Clubes de Concacaf no se arma por invitación ni por popularidad. El listado está integrado por equipos que compiten en torneos oficiales dentro de la región y su posición se define a partir de un sistema de puntos que toma en cuenta sus resultados desde 2017.

De acuerdo con Concacaf, el cálculo funciona con una fórmula tipo Elo: cada club suma o pierde unidades según el resultado de sus partidos, la fuerza del rival, la localía y el peso de la competencia. No vale lo mismo ganar en liga local que hacerlo en la Concacaf Champions Cup, la Leagues Cup, la Central American Cup o la Caribbean Cup.

Por esta razón, los equipos que aparecen en el ranking son aquellos que participan en competencias oficiales reconocidas por Concacaf, ya sea a nivel internacional, regional o doméstico. A esto se suma un detalle clave: el rendimiento de una liga también puede influir, ya que los clubes reciben un ajuste relacionado con lo que hacen los equipos de su mismo campeonato en torneos internacionales.

En estos momentos, el ranking sirve como una herramienta para medir el rendimiento de los clubes de la región y ordenar su actualidad competitiva. No se trata solo de quién ganó más títulos, sino de qué equipo logró mejores resultados, contra qué rivales lo hizo y en qué tipo de competencia consiguió esos puntos.