Toluca revela nuevos detalles de la lesión de Marcel Ruiz: probable fecha de regreso

Mientras Toluca anunció fichajes, ya conoce el tiempo que estará sin uno de sus futbolistas más importantes. La recuperación de Marcel Ruiz avanzará con cautela después de la operación a la que fue sometido, por lo que el mediocampista permanecerá varios meses fuera de las canchas y su regreso todavía deberá esperar. Hay nuevos detalles.

El presidente de los Diablos Rojos, Francisco Suinaga, confirmó que Marcel Ruiz necesitará entre 7 y 8 meses de rehabilitación antes de volver a competir. La lesión también impidió que sea citado por Javier Aguirre en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial.

Marcel Ruiz, jugador de Toluca|Crédito: Toluca FC / X

Marcel Ruiz estará cerca de 8 meses afuera de Toluca

En un principio, Marcel Ruiz había decidido no operarse de la lesión y fortalecer los músculos alrededor de la rodilla para llegar a jugar el Mundial 2026. Tras quedar fuera de la convocatoria final, el futbolista fue intervenido quirúrgicamente y comenzó un proceso de recuperación que requerirá paciencia para evitar cualquier recaída.

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Suinaga reconoció que Ruiz tampoco estará disponible para disputar los próximos torneos. Con los plazos actuales, el regreso del mediocampista podría producirse durante los primeros meses de 2027, siempre que complete cada etapa de la rehabilitación sin contratiempos y reciba el alta médica.

Todos los torneos que se perderá Marcel Ruiz con Toluca

La ausencia del mexicano la sufrirá el cuerpo técnico de Antonio Mohamed. Marcel Ruiz no estará y Toluca deberá encontrar alternativas para afrontar un calendario con múltiples competencias.

Marcel se perderá el Apertura 2026 de la Liga MX, el Campeón de Campeones, una posible Campeones Cup y la Leagues Cup. Además, Ruiz tampoco podrá estar en la Copa Intercontinental, según dijo Francisco Suinaga.

Los números de Marcel Ruiz con Toluca

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, estos han sido los números de Marcel Ruiz jugando para Toluca: