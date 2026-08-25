Fecha y HORARIO del Toluca vs Austin FC: los Diablos van por la revancha de la Liga MX en Leagues Cup

El Toluca está a un partido de meterse entre los cuatro mejores de la Leagues Cup 2026. Los Diablos enfrentarán este miércoles al Austin FC en los Cuartos de Final, una eliminatoria que tendrá como premio mucho más que seguir con vida en el torneo.

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El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega después de cerrar la primera fase con una victoria 3-1 sobre FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez. Toluca terminó entre los cuatro mejores representantes de la Liga BBVA MX y ahora buscará trasladar su buen momento al formato de eliminación directa.

Enfrente tendrá a uno de los equipos que mejor rendimiento mostró ante clubes mexicanos. Austin terminó la primera fase con ocho puntos después de vencer a Xolos y Puebla, además de empatar 1-1 contra América y quedarse con el punto adicional tras imponerse 6-5 en penales.

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¿A qué hora juega Toluca vs Austin FC?

El Toluca vs Austin FC se disputará este miércoles 26 de agosto a las 6:30 PM, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 8:30 PM del Este de Estados Unidos.

Aunque Toluca obtuvo derechos de localía por su posición dentro del ranking del torneo, el reglamento establece que esta eliminatoria se dispute en sede neutral.

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El jugador que Toluca deberá vigilar

Uno de los principales peligros será Myrto Uzuni. El atacante de Austin explotó durante la primera fase con cuatro goles y una asistencia en tres partidos, incluyendo un hat-trick frente al Puebla y el tanto del empate contra América.

Austin, además, llegará con confianza. Después de la Leagues Cup venció 2-1 a Seattle como visitante y posteriormente empató 1-1 frente a Philadelphia Union en MLS.

El ganador de este compromiso avanzará a las Semifinales del 1 o 2 de septiembre y quedará a solamente un triunfo de asegurar uno de los tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2027 que reparte la competencia.